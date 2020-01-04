إصابة 3 أشخاص في سقوط قذيفة هاون وسط بغداد

أفاد مصدر أمني من داخل قاعدة بلد الجوية في العراق، السبت، باستهداف القاعدة بأربعة صواريخ، كما أكدت مصادر أخرى إصابة 3 أشخاص بعد سقوط قذيفة هاون وسط بغداد.



وقال المصدر إن "أربعة صواريخ سقطت قرب البوابة الجنوبية لقاعدة بلد الجوية جنوبي صلاح الدين"، وفقا لقناة "السومرية نيوز".



وأضاف انه "لم يعرف لغاية الآن حجم الخسائر البشرية والمادية في القاعدة".



فيما أكدت مصادر أمنية إصابة 3 اشخاص بسقوط قذيفة هاون ضمن الجادرية وسط بغداد، وأوضحت أن "قذيفة هاون ثانية سقطت ضمن منطقة الجادرية ما تسبب باصابة ثلاثة اشخاص بجروح".



يأتي ذلك بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وعدد من قيادات ميليشيات موالية لإيران في هجوم نفذته طائرات أمريكية داخل مطار بغداد بالعراق.