الكاف يرد على اعتذار محمد صلاح عن حضور أفضل لاعب إفريقي 2019

حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الجدل المثار بشأن تلقى فاكس رسمي من قبل محمد صلاح يشير إلى عدم حضوره حفل جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019.





وقال مصدر بالاتحاد الإفريقي فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " إن الكاف لم يتلقَ أي إيميل من محمد صلاح يفيد باعتذاره عن حضور الحفل "حتى الآن"، مشيرًا إلى أن الاتحاد الإفريقي لا يعلم شيئًا عن اعتذار صلاح.





وشهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، تواجد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وصاحب لقب العامين الماضيين، حيث سيواجه زميله في ليفربول ساديو ماني، والجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي.





وخرجت العديد من التسريبات الإعلامية والتى كشفت الفائز بجائز أفضل لاعب إفريقي لعام 2019، مثل وكالة "فرانس 24" والتى أكدت حصول ساديو مانى على جائزة أفضل لاعب إفريقي، وذكرت شبكة دي زد فوتبول الجزائرية أن ماني تفوق على جميع منافسيه وأنه أتى في المركز الأول لما قدمه مع نادي ليفربول طيلة هذا العام، حيث توج معه بدوري أبطال أوروبا ، وقاد منتخب بلاده لنهائي كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.





وأكد الكاف عبر موقعه الرسمي أنه تم التواصل إلى القوائم النهائية لأفضل لاعب ومدرب ومنتخب وأفضل لاعب داخل القارة بعد تصويت من لجنة الكاف الفنية والتطوير ولجنة من خبراء الإعلام.



