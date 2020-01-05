هشام طلعت مصطفى تحقق 20.4 مليار جنيه مبيعات عقارية في 2019.. تفاصيل

كشفت مجموعة هشام طلعت مصطفى، عن حجم مبيعات النشاط العقاري للمجموعة في 2019، والذي بلغ 20.4 مليار جنيه، وذلك تأكيدًا على المكانة المرموقة التى تحظى بها المجموعة على مستوي السوق العقاري المصري، بالإضافة إلى ريادتها في هذا المجال.
ويدلل ذلك على زيادة حصة مجموعة طلعت مصطفى في السوق العقاري وقدرتها على الاستفادة من الطلب المتنامى في السوق المحلي، وذلك من خلال توفير منتجات عقارية تتلاءم مع احتياجات السوق وبأسعار مناسبة ومدروسة أيضًا.
ويأتي البيان الختامي لنتائج أعمال مجموعة طلعت مصطفى أكثر دلالة أيضًا على قوة العلامة التجارية التي تتمتع بها مجموعة طلعت مصطفى القابضة لدى عملائها (Brand Equity) لتميزها في إدارة المجتمعات العمرانية والمستوى المتميز للبنية التحتية لها، وما تقدمه المجموعة لعملائها من خدمات ما بعد البيع، إضافة إلى ما حققته المجموعة من معدلات تسليم لم يسبق لها مثيل في مصر أو الشرق الأوسط، وهو نجاحها في تسليم ما يقرب من 100 ألف وحدة عقارية منذ بداية نشاطها.
ورغم ما شهده السوق العقاري المصري من تباطؤ ملحوظ في النصف الثاني من العام 2019، وهو ما دفع بعض المطورين العقاريين لطرح المزيد من المميزات والتسهيلات التى تشمل عروض تقسيط بمدد طويلة، إلا أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة حققت مبيعات استثنائية تخطت حاجز فارق وصل إلى 4% وهو ما يصل إلى 0.9 مليار جنيه، بالمقارنة بما حققته المجموعة في 2018، حيث بلغ إجمالي مبيعات المجموعة في العام السابق 21.3 مليار جنيه، ويأتي ذلك نتيجة استحواذ المجموعة على مدرسة سيتم إنشاؤها في مدينة الرحاب بـ 2019، بالمقارنة بما كانت تمتلكه المجموعة في 2018 وهو 4 مدارس قائمة في المدينة نفسها.
وكنتيجة فورية للمبيعات القوية التي تم تحقيقها وما تم تحصيله كدفعات مقدمة نجحت المجموعة في تخفيض قيمة القروض والتسهيلات المصرفية المتعلقة بالقطاع العقاري بحوالی ۲۰۰ مليون جنيه خلال العام ، وهذا يأتی ضمن الخطة المستهدفة وإستراتيجية مجموعة طلعت مصطفى المعلنة في إدارة هيكلها التمويلي عن طريق تخفيض القروض البنكية وبالتالي تقليل مخاطر الانتمان وما قد ينشأ عنها مستقبلا بالإضافة إلى ما سيتم توفيره من تكلفة لخدمة الدين
باختصار ترى إدارة مجموعة طلعت مصطفى أن نتيجة ما حققته من مبيعات خلال عام ۲۰۱۹ كان إيجابيا وبدرجة كبيرة جدا، كما تؤمن بأن مبيعات المجموعة المحققة تتميز بنوعية أفضل من تلك التي حققها بعض المطورين الآخرين لكونها لم تتم على حساب معدل الربحية أو ارتفاع مخاطر عدم قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم المستقبلية أو الإلغاءات.
وبلغت نسبة مساهمة مبيعات الوحدات غير السكنية الإجمالي المبيعات المحققة خلال عام ۲۰۱۹ نسبة 27% وبقيمة 5.4 مليار جنيه وبنسبة نمو 86% مقارنة بقيمة ۲٫9 مليار جنيه ونسبة 14% من إجمالي المبيعات المحققة عام ۲۰۱۸، وقد تحقق ذلك في إطار البرنامج الطموح لـ مجموعة هشام طلعت مصطفى للاستفادة من مخزونها الكبير من الأراضي غير السكنية، حيث يستمر نمو الطلب عليها نتيجة النمو السكاني المتزايد بمشروعات المجموعة، وكذلك استمرار نمو النشاط الاقتصادي في منطقة شرق القاهرة، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي الناتج من تطوير العاصمة الإدارية الجديدة، كما تؤمن المجموعة بقدرتها على تحقيق المزيد من مبيعات الوحدات غير السكنية مستقبلا.
وشهد هذا العام الإطلاق الناجح لمشروع (بريفادو) في مدينتي والذي يضم شققا متميزة، تقع بالقرب من منطقة مشروع الـ Spine ، حيث حققت صافي مبيعات بلغ 5.7 مليار جنيه منذ بداية الإطلاق في يونيو ۲۰۱۹، مما أثر إيجابيا على مبيعات العام.
كما قامت مجموعة هشام طلعت مصطفى خلال العام ببيع وحدات سكنية من شقق وفيلات متميزة الخدمات بمبلغ 4۷۳ مليون جنيه، سيتم تطويرها لتصبح جزءا من المجتمع السكني الراقي شرق مدينتي والذي يضم فندقا 5 نجوم ستتم إدارته وخدمة هذه الوحدات من قبل شركة الفورسيزونز العالمية.
ومن ناحية أخرى بلغت مبيعات العضويات الجديدة في أندية مجموعة طلعت مصطفى مبلغا وقدره ۹۳۱ مليون جنيه، بنسبة نمو تصل إلى ۹۲% مقارنة بمبلغ 486 مليون جنيه عام ۲۰۱۸، وتتضمن تلك المبيعات مبلغ ۳۰۰ مليون جنيه خاصة بعضويات الملاك الحاليين، ويأتي ذلك في إطار رؤية مجموعة هشام طلعت مصطفى في الاستمرار في تكوين محفظة الإيرادات ذات العائد الدوري المتكرر استنادا إلى النمو السكاني الكبير بمشروعات المجموعة، فمن خلال قطاعات مثل الأندية الرياضية، سوف تضمن المجموعة مصادر إيراد مستقر مستقبلا وبالتالي المحافظة على استقرار إيرادات وأرباح المجموعة وحمايتها من التقلبات الطبيعية التي قد يشهدها السوق العقاري مستقبلا.
وتحتفظ مجموعة طلعت مصطفى بنظرتها المتفائلة تجاه المبيعات العقارية لعام ۲۰۲۰، حيث تتوقع المجموعة تحقيق مبيعات في مستوى مماثل لما تم تحقيقه خلال عام ۲۰۱۹ وذلك بالارتكاز على ما تم انشائه من مرافق وبنية تحتية وما ستوفره المجموعة من خدمات تكنولوجية جديدة في مشروعاتها القائمة أو المستقبلية، وعلى سبيل المثال لا الحصر ما تم مؤخرا من افتتاح لمقر الشهر العقارى بكل من مدينتى والرحاب والذي يشكل إضافة إلى محفظة الخدمات الفنية التي توفرها المجموعة بمشاريعها ولكافة عملائها.
ويدلل ذلك على زيادة حصة مجموعة طلعت مصطفى في السوق العقاري وقدرتها على الاستفادة من الطلب المتنامى في السوق المحلي، وذلك من خلال توفير منتجات عقارية تتلاءم مع احتياجات السوق وبأسعار مناسبة ومدروسة أيضًا.
ويأتي البيان الختامي لنتائج أعمال مجموعة طلعت مصطفى أكثر دلالة أيضًا على قوة العلامة التجارية التي تتمتع بها مجموعة طلعت مصطفى القابضة لدى عملائها (Brand Equity) لتميزها في إدارة المجتمعات العمرانية والمستوى المتميز للبنية التحتية لها، وما تقدمه المجموعة لعملائها من خدمات ما بعد البيع، إضافة إلى ما حققته المجموعة من معدلات تسليم لم يسبق لها مثيل في مصر أو الشرق الأوسط، وهو نجاحها في تسليم ما يقرب من 100 ألف وحدة عقارية منذ بداية نشاطها.
ورغم ما شهده السوق العقاري المصري من تباطؤ ملحوظ في النصف الثاني من العام 2019، وهو ما دفع بعض المطورين العقاريين لطرح المزيد من المميزات والتسهيلات التى تشمل عروض تقسيط بمدد طويلة، إلا أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة حققت مبيعات استثنائية تخطت حاجز فارق وصل إلى 4% وهو ما يصل إلى 0.9 مليار جنيه، بالمقارنة بما حققته المجموعة في 2018، حيث بلغ إجمالي مبيعات المجموعة في العام السابق 21.3 مليار جنيه، ويأتي ذلك نتيجة استحواذ المجموعة على مدرسة سيتم إنشاؤها في مدينة الرحاب بـ 2019، بالمقارنة بما كانت تمتلكه المجموعة في 2018 وهو 4 مدارس قائمة في المدينة نفسها.
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وعمدت مجموعة طلعت مصطفى القابضة إلى عدم إطالة فترات السداد بل اشترطت قيام العملاء بسداد دفعات مقدمة وكذلك لم تقم بتخفيض أسعارها مما سيؤدي مستقبلا إلى الحفاظ على هامش مجمل الربح في حدوده المستهدفة بالإضافة إلى ما تمثله الدفعات المقدمة من أولى المراحل المهمة في التقييم الائتماني للعميل وبالتالي ضمان نوعية جيدة من رصيد المبيعات المحققة والتي لم تسلم بعد ( Sales backlog ) وكذلك الاستقرار في التدفقات النقدية الناتجة عنها.
وكنتيجة فورية للمبيعات القوية التي تم تحقيقها وما تم تحصيله كدفعات مقدمة نجحت المجموعة في تخفيض قيمة القروض والتسهيلات المصرفية المتعلقة بالقطاع العقاري بحوالی ۲۰۰ مليون جنيه خلال العام ، وهذا يأتی ضمن الخطة المستهدفة وإستراتيجية مجموعة طلعت مصطفى المعلنة في إدارة هيكلها التمويلي عن طريق تخفيض القروض البنكية وبالتالي تقليل مخاطر الانتمان وما قد ينشأ عنها مستقبلا بالإضافة إلى ما سيتم توفيره من تكلفة لخدمة الدين
باختصار ترى إدارة مجموعة طلعت مصطفى أن نتيجة ما حققته من مبيعات خلال عام ۲۰۱۹ كان إيجابيا وبدرجة كبيرة جدا، كما تؤمن بأن مبيعات المجموعة المحققة تتميز بنوعية أفضل من تلك التي حققها بعض المطورين الآخرين لكونها لم تتم على حساب معدل الربحية أو ارتفاع مخاطر عدم قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم المستقبلية أو الإلغاءات.
وبلغت نسبة مساهمة مبيعات الوحدات غير السكنية الإجمالي المبيعات المحققة خلال عام ۲۰۱۹ نسبة 27% وبقيمة 5.4 مليار جنيه وبنسبة نمو 86% مقارنة بقيمة ۲٫9 مليار جنيه ونسبة 14% من إجمالي المبيعات المحققة عام ۲۰۱۸، وقد تحقق ذلك في إطار البرنامج الطموح لـ مجموعة هشام طلعت مصطفى للاستفادة من مخزونها الكبير من الأراضي غير السكنية، حيث يستمر نمو الطلب عليها نتيجة النمو السكاني المتزايد بمشروعات المجموعة، وكذلك استمرار نمو النشاط الاقتصادي في منطقة شرق القاهرة، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي الناتج من تطوير العاصمة الإدارية الجديدة، كما تؤمن المجموعة بقدرتها على تحقيق المزيد من مبيعات الوحدات غير السكنية مستقبلا.
وشهد هذا العام الإطلاق الناجح لمشروع (بريفادو) في مدينتي والذي يضم شققا متميزة، تقع بالقرب من منطقة مشروع الـ Spine ، حيث حققت صافي مبيعات بلغ 5.7 مليار جنيه منذ بداية الإطلاق في يونيو ۲۰۱۹، مما أثر إيجابيا على مبيعات العام.
كما قامت مجموعة هشام طلعت مصطفى خلال العام ببيع وحدات سكنية من شقق وفيلات متميزة الخدمات بمبلغ 4۷۳ مليون جنيه، سيتم تطويرها لتصبح جزءا من المجتمع السكني الراقي شرق مدينتي والذي يضم فندقا 5 نجوم ستتم إدارته وخدمة هذه الوحدات من قبل شركة الفورسيزونز العالمية.
ومن ناحية أخرى بلغت مبيعات العضويات الجديدة في أندية مجموعة طلعت مصطفى مبلغا وقدره ۹۳۱ مليون جنيه، بنسبة نمو تصل إلى ۹۲% مقارنة بمبلغ 486 مليون جنيه عام ۲۰۱۸، وتتضمن تلك المبيعات مبلغ ۳۰۰ مليون جنيه خاصة بعضويات الملاك الحاليين، ويأتي ذلك في إطار رؤية مجموعة هشام طلعت مصطفى في الاستمرار في تكوين محفظة الإيرادات ذات العائد الدوري المتكرر استنادا إلى النمو السكاني الكبير بمشروعات المجموعة، فمن خلال قطاعات مثل الأندية الرياضية، سوف تضمن المجموعة مصادر إيراد مستقر مستقبلا وبالتالي المحافظة على استقرار إيرادات وأرباح المجموعة وحمايتها من التقلبات الطبيعية التي قد يشهدها السوق العقاري مستقبلا.
وتحتفظ مجموعة طلعت مصطفى بنظرتها المتفائلة تجاه المبيعات العقارية لعام ۲۰۲۰، حيث تتوقع المجموعة تحقيق مبيعات في مستوى مماثل لما تم تحقيقه خلال عام ۲۰۱۹ وذلك بالارتكاز على ما تم انشائه من مرافق وبنية تحتية وما ستوفره المجموعة من خدمات تكنولوجية جديدة في مشروعاتها القائمة أو المستقبلية، وعلى سبيل المثال لا الحصر ما تم مؤخرا من افتتاح لمقر الشهر العقارى بكل من مدينتى والرحاب والذي يشكل إضافة إلى محفظة الخدمات الفنية التي توفرها المجموعة بمشاريعها ولكافة عملائها.