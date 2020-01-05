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فن

أغلى ما عندي.. مريم عامر منيب تنشر صورا نادرة لوالدها ووالدتها

الأحد 05/يناير/2020 - 11:57 م
الراحل عامر منيب
الراحل عامر منيب وزوجته
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محمد بدران
شاركت مريم عامر منيب متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورًا نادرة تجمع والدها الراحل ووالدتها خلال احدى الاجازات".

وعلقت مريم على الصور قائلة: "تلك التي علمتني ما يعني الحب الحقيقي حقا، قدوة لي إلى الأبد، وأعظم هدية من الله. أنا واحد من الجحيم ابنة الحظ 🌎 أغلى ما عندي".

حققت أغنية "عامل إيه في حياتك" لـ مريم ابنة الفنان الراحل عامر منيب 8 ملايين و343 ألف مشاهدة بعد طرح الكليب بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 27 نوفمبر الماضي.

أغنية "عامل إيه في حياتك"، عبارة عن دويتو بينها وبين والدها الراحل، من أغنيته الشهيرة «عامل ايه في حياتك»، لتحيي بها ذكرى وفاته.

أغنية عامل إيه في حياتك، من كلمات: تامر حسين، وألحان: عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقي: أحمد عادل، ومكساج: هاني محروس، وإخراج: خالد الشوربجي.

وتولى إنتاج أغنية عامل إيه في حياتك شركة Nj Music Productions، التي يبدو أنها سوف تشهد تعاونا كبيرا بينها وبين مريم عامر منيب في الفترة المُقبلة، لاسيما بعد نجاح الأغنية.
أغلى ما عندي.. مريم عامر منيب تنشر صورا نادرة لوالدها ووالدتها
أغلى ما عندي.. مريم عامر منيب تنشر صورا نادرة لوالدها ووالدتها
أغلى ما عندي.. مريم عامر منيب تنشر صورا نادرة لوالدها ووالدتها
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