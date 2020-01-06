محافظ الدقهلية لعمال النظافة: الاستجابة لمطالبكم خلال 48 ساعة



التقى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، اليوم، الاثنين، عمال النظافة بحي شرق وغرب ومركزي المنصورة وطلخا، بالصالة المغطاة باستاد المنصورة.





وطالب محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن بحصر شامل للعمال، يتضمن العنوان والسن ورقم الهاتف؛ ليتم توزيعهم حسب بياناتهم، بما يعظم الاستفادة من طاقاتهم.



