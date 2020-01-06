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محافظات

محافظ الدقهلية لعمال النظافة: الاستجابة لمطالبكم خلال 48 ساعة

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:26 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
التقى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، الاثنين، عمال النظافة بحي شرق وغرب ومركزي المنصورة وطلخا، بالصالة المغطاة باستاد المنصورة.

وحضر اللقاء منال الغندور السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء حسام لبيب رئيس حي غرب، ومحمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا، والمرسي هيكل رئيس حي شرق المنصورة.

وقال محافظ الدقهلية، إن المنصورة ستستعيد مظهرها اللائق بشعبها العريق وتعود عروس النيل كما كانت، مطالبا بمضاعفة الجهود لتحقيق هذا الهدف.

وأكد "مختار"، في بيان صحفي، أنه سيلبي مطالب عمال النظافة خلال 48 ساعة، وسيعمل على توفير جميع احتياجاتهم، مشيرا إلى حرصه على بذل كل الجهود؛ لتوفير الرعاية اللازمة لهم، بالإضافة لتوفير المعدات والأدوات اللازمة للقيام بعملهم.

وطالب محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن بحصر شامل للعمال، يتضمن العنوان والسن ورقم الهاتف؛ ليتم توزيعهم حسب بياناتهم، بما يعظم الاستفادة من طاقاتهم.

كما رؤساء المدن والأحياء بتقسيم العمال في كل حي ومدينة، إلى قطاعات أو مناطق، وتوزيعهم في مجموعات تجوب جميع الشوارع والعمل بنطاق مدينة المنصورة؛ من أجل النهوض بمستوى النظافة بجميع الشوارع.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن العمل على تطوير منظومة النظافة لا يقتصر على المنصورة وحدها، بل ستشمل كل مراكز ومدن المحافظة وفي كل مكان.
محافظ الدقهلية لعمال النظافة: الاستجابة لمطالبكم خلال 48 ساعة
محافظ الدقهلية لعمال النظافة: الاستجابة لمطالبكم خلال 48 ساعة
محافظ الدقهلية لعمال النظافة: الاستجابة لمطالبكم خلال 48 ساعة
محافظ الدقهلية لعمال النظافة: الاستجابة لمطالبكم خلال 48 ساعة
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