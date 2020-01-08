لحظة استهداف قاعدة عين الأسد بالصواريخ الإيرانية.. فيديو

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسقوط صواريخ على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق.





فيما أكدت مصادر عراقية أن القصف على قاعدة عين الأسد التي تستضيف القوات الأمريكية في محافظة الأنبار بالعراق.





وبثت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو قالت إنه لحظة استهداف قاعدة عين الاسد .





بينما ذكرت وكالة "فرانس برس" أنه تم استهداف القاعدة بـ9 صواريخ.





فيما أعلن التلفزيون الإيراني أن ذلك "أول رد انتقامي صاروخي من الحرس على عملية اغتيال الفريق قاسم سليماني ورفاقه".



