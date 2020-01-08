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أخبار العالم

لحظة استهداف قاعدة عين الأسد بالصواريخ الإيرانية.. فيديو

الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:53 ص
صدى البلد
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رحيم يسري
أفادت وسائل إعلام إيرانية بسقوط صواريخ على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق.

فيما أكدت مصادر عراقية أن القصف على قاعدة عين الأسد التي تستضيف القوات الأمريكية في محافظة الأنبار بالعراق.

وبثت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو قالت إنه لحظة استهداف قاعدة عين الاسد .

بينما ذكرت وكالة "فرانس برس" أنه تم استهداف القاعدة بـ9 صواريخ.

فيما أعلن التلفزيون الإيراني أن ذلك "أول رد انتقامي صاروخي من الحرس على عملية اغتيال الفريق قاسم سليماني ورفاقه".

من جانبها أكدت قناة "الميادين" أن الجناح الذي يضم الوجود العسكري الأمريكي في قاعدة عين الأسد طاله القصف الصاروخي.
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