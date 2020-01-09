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أخبار العالم

إحالته للنائب العام ومنعه من السفر.. انتهاء التحقيقات اللبنانية مع كارلوس غصن

الخميس 09/يناير/2020 - 12:52 م
انتهاء التحقيقات
انتهاء التحقيقات اللبنانية مع كارلوس غصن
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دعاء أبوهشيمة
أفادت وسائل الإعلام اللبنانية بانتهاء التحقيق مع كارلوس غصن، المدير التنفيذي السابق لتحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز" للسيارات.

وأحال المحققون اللبنانيون ملف غصن إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي لاتخاذ القرار.

وإلى ذلك، أصدرت السلطات اللبنانية قرارا بمنع كارلوس غصن من السفر.

وفي وقت سابق من اليوم، خضع رجل الأعمال غصن اليوم الخميس للاستجواب من قبل المحققين اللبنانيين في قصر عدل بيروت، وذلك بعد استدعائه بناءً على مذكرة من الإنتربول.

وكان يتم الاستماع إلى إفادة غصن حول مضمون النشرة الحمراء الصادرة عن القضاء الياباني، والتي تتهمه بارتكاب جرائم على الأراضي اليابانية وتطالب بتوقيفه.

كما يجري الاستماع إلى إفادته حول الأخبار المقدمة في حقه من عدد من المحامين اللبنانيين، عن دخوله إسرائيل والاجتماع مع عدد من القيادات الإسرائيلية.

وكانت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري شنت اليوم هجوما علنيا حادا ونادرا على كارلوس غصن، بعدما انتقد النظام القانوني في بلادها قائلا إنه لا يتيح "أدنى فرصة" لمحاكمة عادلة، وذلك في معرض تبريره لهروبه من اليابان إلى لبنان.

وأدلى غصن أمس، الأربعاء، بأول حديث علني قائلا إن ممثلي الادعاء في طوكيو عاملوه "بقسوة بالغة" وكانوا يستجوبونه لمدة تصل إلى ثماني ساعات في اليوم دون حضور محام وحاولوا انتزاع اعتراف منه.

وفر غصن، الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان موتور اليابانية ورينو الفرنسية، من اليابان الشهر الماضي بينما كان في انتظار محاكمته بتهم الإبلاغ عن مكاسب أقل من الواقع وخيانة الأمانة واختلاس أموال من الشركة، وكلها اتهامات ينفي ارتكابها.

وفر غصن، الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان موتور اليابانية ورينو الفرنسية، من اليابان الشهر الماضي بينما كان في انتظار محاكمته بتهم الإبلاغ عن مكاسب أقل من الواقع وخيانة الأمانة واختلاس أموال من الشركة، وكلها اتهامات ينفي ارتكابها.
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