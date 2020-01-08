كارلوس غصن: تعرضت لضغوط وتهديدات لعائلتي أثناء التحقيقات في اليابان

نقلت قناة "سكاي نيوز"، عن الرئيس السابق لشركة "نيسان" كارلوس غصن، تصريحه بأنه تعرض لضغوط خلال التحقيقات في اليابان وتم تهديده بمضايقة عائلته.





وقال غصن، في مؤتمر صحفي، "تم تجريدي من حقوقي خلال توقيفي في اليابان والنظام هناك لم يعبأ بالقوانين الدولية والحقوق الإنسانية".





وأضاف غصن أن التهم الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة.





وأصدر القضاء في طوكيو، الثلاثاء، مذكرة اعتقال بحق كارول غصن، زوجة كارلوس غصن، بشبهة تقديم شهادة زائفة، وذلك قبل يوم واحد من ظهور كارلوس غصن أمام الإعلام للحديث للمرة الأولى.





ووفقًا لوسائل إعلام يابانية، جاءت مذكرة التوقيف بحق كارول غصن بشبهة "حنث اليمين" خلال التحقيق بشأن زوجها، الذي هرب من اليابان بعد توجيه تهم جنائية له وذلك أثناء رئاسته لشركة نيسان.





وتعد هذه الخطوة، بعد إصدار الإنتربول مذكرة توقيف بحق كارلوس غصن بعد أيام على فراره إلى لبنان، ويعني ذلك الأمر أن كارول يمكن اعتقالها إذا سافرت إلى اليابان.





وكان اسم كارول غصن قد ظهر جليًا الأيام الماضية، حيث أفادت تقارير بأنها ساعدت زوجها كارلوس على الهروب من اليابان إلى لبنان.





وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن السفير الياباني في بيروت طلب من الرئيس ميشال عون، الثلاثاء المزيد من التعاون في قضية الرئيس المقال لشركة نيسان، كارلوس غصن، تفاديا للتداعيات السلبية على العلاقات بين البلدين. بحسب وكالة رويترز.





وذكر البيان أن السفير تاكيشي أوكوبو بحث مع عون قلق اليابان ”الشديد“ بخصوص قضية غصن وقال إنه يبذل جهدا مكثفا للحفاظ على العلاقات بين لبنان واليابان.





وأفرج عن غصن المتهم في اليابان بارتكاب مخالفات مالية في أبريل 2019، لكن بقي قيد الإقامة الجبرية في طوكيو، ومنع من مغادرة اليابان خلال الفترة التي تسبق محاكمته.





وكان في إمكان غصن، حسب شروط الإفراج عنه، أن يغادر بيته بحرية، والسفر لمدة تقل عن 72 ساعة داخل اليابان بدون طلب إذن المحكمة.





وحسب المعلومات الأولية، استقل غصن طائرة خاصة ليل الـ29 من ديسمبر باتجاه إسطنبول، ليصل مطار أتاتورك صباح اليوم التالي، ومن هناك غادر إلى بيروت عبر طائرة خاصة أخرى.





وقالت صحيفتا ”الجمهورية“ اللبنانية و”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، إن غصن اختبأ في صندوق لآلات موسيقية لتفادي المرور عبر السلطات في مطار اليابان.



