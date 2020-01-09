بعد أنباء إصابتها بالزهايمر.. أشرف زكي يوضح حقيقة تجاهل عايدة عبد العزيز

انتشرت في الساعات الماضية تصريحات صحفية لـ شريف عبد الحليم، نجل المخرج المسرحي الراحل أحمد عبد الحليم، وابن الفنانة عايدة عبد العزيز، تفيد بتدهور حالة الفنانة الصحية وإصابتها بالزهايمر كما أشار إلى تجاهل النقابة لها.



كما أضاف شريف، أن والدته تعاني من "الزهايمر" منذ ما يقرب من 4 أعوام، بجانب معاناتها بسبب إصابتها منذ فترة بكسر في منطقة الحوض.



وبالتواصل مع دكتور أشرف زكي، قال في تصريح خاص لـ "صدى البلد": لست على علم بحالتها الصحية، وشريف لم يتواصل معي، وإن كان الأمر صحيحًا من المؤكد إنه سيقوم بالاتصال بي.