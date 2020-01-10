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رياضة

مؤتمر صحفي لتشاتشيتش ومران مفتوح لبيراميدز استعدادا للمصري

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:54 م
صدى البلد
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حسن العمدة
يعقد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، مؤتمرا صحفيا غدا السبت بحضور وسائل الإعلام من أجل الحديث عن مباراة المصري المقرر لها الأحد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيكون المؤتمر الصحفي في الساعة الثالثة والنصف عصر السبت بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي الذي يستضيف المباراة، بحضور وسائل الإعلام.

وسيكون مران بيراميدز الختامي على ملعب الدفاع الجوي الرئيسي في الساعة الرابعة عصرا وسيكون مسموحا لوسائل الإعلام حضور ١٥ دقيقة طبقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

ويقيم إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري مؤتمرا صحفيا بذات القاعة الساعة الخامسة والنصف مساء، على أن يكون مران المصري الأخير عند دقات الساعة السادسة وهو نفس موعد اللقاء يوم الأحد، وسيكون مسموحا للإعلام كذلك بحضور ١٥ دقيقة طبقا للوائح.

وسيتم خلال المؤتمر الصحفي للمدرب أنتي تشاتشيتش توزيع الدعوات الخاصة بجميع وسائل الإعلام لحضور المباراة من جانب نادي بيراميدز صاحب الملعب ومنظم اللقاء.
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