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متحدثة الحكومة البريطانية: المملكة المتحدة أكبر مستثمر أجنبي في مصر.. فيديو

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:11 م
متحدثة الحكومة البريطانية
متحدثة الحكومة البريطانية
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عمرو ممدوح
قالت اليسون كنج، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية، إن المملكة المتحدة تستضيف قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية، مشيرة إلى أن القمة تعكس الأهمية التي توليها بريطانيا لأفريقيا.

أضافت كنج، في حوارها على فضائية «اكسترا نيوز» أن العديد من الأسواق الإفريقية تتمتع بفرص كبيرة للنمو، مشيرة إلى أن بريطانيا تريد أن تبني شراكات قوية ومستدامة مع أفريقيا.

أوضحت اليسون كنج، أن قيمة التبادل التجاري بين بريطانيا وأفريقيا تبلغ 36 مليار جنيه إسترليني، وتطمح بريطانيا أن تصبح أكبر مستثمر في إفريقيا من بين المجموعة السابعة بحلول 2022.

أكدت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية، أن المملكة المتحدة هي أكبر مستثمر أجنبي في مصر حاليا، مشيرة إلى أن افريقيا تضم اسواق هي الاسرع نموا في العالم.

وأشارت اليسون كنج، إلى أن القمة الافريقية البريطانية تركز على مجالات التعليم والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والزراعة، والبيئة.
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