المشنة وسبت الغسيل .. حرفة يدوية تحارب الاندثار بالشرقية.. صور

بمجرد أن تراه عيناك مفترشا الأرض بالمشنة وسبت الغسيل، المصنوعة من البوص وأعواد الحنا يلفت نظرك بطريقة عرضه لمنتجاته.



لم يمنعه كبر سنه من البحث عن قوت يومه راضيا بما قسمه الله له من رزق قليل، مناديا بصوته المميز علي بضاعته جاذبا اليه المارة لشراء مشنة العيش وسبت الغسيل.



قال "محمد أحمد" 62 عاما مقيم بقرية الصوة التابعة لمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية لـ صدى البلد، انه يبيع مشنات العيش وسبت الغسيل المصنوع من البوص بأسعار قليلة جدا مقارنة بأسعار المنتجات البلاستيكية فسعر مشنه العيش 10 جنيهات وسبت الغسيل 20 جنيها.



وأضاف يبيع المنتجات وهناك أشخاص أخرون يقومون بتصنيعاها، مشيرا إلى أن هناك مراحل لتصنيع المشنة والسبت أولها شراء عيدان نبات الحنا من مدن الصعيد .



ثانيا يتم وضع العيدان بمقاساتها المختلفة في المياه لمدة ما بين 15 الي 20 يوم في أحواض مخصصة لذلك، إلى ان تصبح العيدان قابلة للتشكيل بطرق معينة.



ثالثا يتم تشكيل العود حسب مقاس المشنة المراد صنعها سواء صغيره او كبيرة فكل حجم وله مقاسه وسعره.



وتابع: "أما عن سبت الغسيل فهناك سبت أكبر حجما تستخدمه ربات البيوت في القري والنجوع ويتم صنعه بتقطيع البوص الي قطع وأيضا يتم الاستعانة بعود من نبات الحنا "المعطون" ويتم أيضا تحديد الحجم المراد تصنيعه طبقا لرغبة الزبائن.



واختتم: أطلب من الدولة اي مصدر دخل أخر او معاش يعينني علي اعباء الحياة ولذا اتمني نظرة من الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية بصرف معاش تكافل وكرامة لي ولأسرتي.