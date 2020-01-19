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محافظات

كنيسة في مغارة .. دير سمعان خراز بالمقطم ضمن الأجمل في العالم .. شاهد

الأحد 19/يناير/2020 - 08:01 ص
دير سمعان الخراز
دير سمعان الخراز بالمقطم
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عبد العزيز جمال
بالقرب من منطقة الإباجية، انظر إلى جبل المقطم ستأسر عيناك إحدى التحف الأثرية المنحوتة داخل الصخر، إنها كنيسة القديس سمعان الخراز بالمقطم.

تعد الكنيسة من أندر التحف المعمارية المنحوتة فى قلب جبل المقطم ، فهي مزيج من جمال الطبيعة والفن المعماري المميز الذي بنى به الدير الذي أصبح أحد أهم المزارات السياحية.

تعد كنيسة القديس سمعان الخراز أو دير سمعان خراز بجبل المقطم من أكبر الكنائس في مصر، حيث تستوعب 20 ألف شخص، وبها 76 صورة محفورة.

تم اختيار موقع الكنيسة بناء على مغارة تم اكتشافها عام 1974، وتم بناء الدير بشكل تدريجي، وتم نقل أكثر من مليونين ونصف المليون حجر لبناء الدير.

وعن سبب التسمية فقد أطلق على الدير سمعان الخراز نسبة إلى سمعان الدباغ، الراهب الذي عاش في القرن العاشر في مصر أيام حكم الخليفة المعز لدين الله الفاطمي في عهد بطريرك الأقباط أبرام السرياني (975 - 979 م)، الذى كان يعمل في صناعة وتصليح الأحذية، وكان يشهد له بالأخلاق الحسنة.

الموقع يضم 6 كنائس أرثوذكسية هي (كنيسة الأنبا شنودة، كنيسة الأنبا برام بن زرع سرياني، كنيسة الملاك وماري وحنا، كنيسة الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس، كنيسة مارى مرقص، كاتدرائية العذراء والقديس سمعان .

ويعد تصميم الكنيسة من أغرب وأجمل 20 كنيسة على مستوى العالم.

كنيسة في مغارة .. دير سمعان خراز بالمقطم ضمن الأجمل في العالم .. شاهد
كنيسة في مغارة .. دير سمعان خراز بالمقطم ضمن الأجمل في العالم .. شاهد
كنيسة في مغارة .. دير سمعان خراز بالمقطم ضمن الأجمل في العالم .. شاهد
كنيسة في مغارة .. دير سمعان خراز بالمقطم ضمن الأجمل في العالم .. شاهد
كنيسة في مغارة .. دير سمعان خراز بالمقطم ضمن الأجمل في العالم .. شاهد
كنيسة في مغارة .. دير سمعان خراز بالمقطم ضمن الأجمل في العالم .. شاهد
كنيسة في مغارة .. دير سمعان خراز بالمقطم ضمن الأجمل في العالم .. شاهد
كنيسة في مغارة .. دير سمعان خراز بالمقطم ضمن الأجمل في العالم .. شاهد
كنيسة في مغارة .. دير سمعان خراز بالمقطم ضمن الأجمل في العالم .. شاهد
كنيسة في مغارة .. دير سمعان خراز بالمقطم ضمن الأجمل في العالم .. شاهد
كنيسة في مغارة .. دير سمعان خراز بالمقطم ضمن الأجمل في العالم .. شاهد
كنيسة في مغارة .. دير سمعان خراز بالمقطم ضمن الأجمل في العالم .. شاهد
كنيسة في مغارة .. دير سمعان خراز بالمقطم ضمن الأجمل في العالم .. شاهد
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