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محافظات

انطلاق 32 رحلة بالون بسماء الأقصر.. فيديو

الأحد 19/يناير/2020 - 08:31 ص
صدى البلد
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شمس يونس
شهدت سماء مدينة الأقصر اليوم الأحد انطلاق 32 بالون طائر حتى الآن على متنها 640 سائحا، من دول أوروبا والصين والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وجنسيات أخرى.

وتم الإقلاع بمدينة القرنة غرب الأقصر تحت إشراف أمنى مشدد ومرافقة سيارة الإسعاف والإطفاء وقوة أمنية لتأمينها تحسباً للطوارئ.

وقبل أن تبدأ الرحلة يتم تجهيز البالون أمام السائح من فرد المنطاد على الأرض ثم نفخ الهواء البارد بداخله ثم الهواء الساخن، ويصعد السائح الى المنطاد و تقلع الرحلة التى تستغرق من 35 دقيقة الى 45 دقيقة على حسب الظروف الجوية بالاتصال مع برج المراقبة الجوية بالمطار وهناك أيضا وحدة متكاملة بالاتصال موجودة داخل مطار البالون.
انطلاق 32 رحلة بالون بسماء الأقصر.. فيديو
انطلاق 32 رحلة بالون بسماء الأقصر.. فيديو
انطلاق 32 رحلة بالون بسماء الأقصر.. فيديو
انطلاق 32 رحلة بالون بسماء الأقصر.. فيديو
انطلاق 32 رحلة بالون بسماء الأقصر.. فيديو
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