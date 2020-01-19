انطلاق 32 رحلة بالون بسماء الأقصر.. فيديو

شهدت سماء مدينة الأقصر اليوم الأحد انطلاق 32 بالون طائر حتى الآن على متنها 640 سائحا، من دول أوروبا والصين والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وجنسيات أخرى.





وتم الإقلاع بمدينة القرنة غرب الأقصر تحت إشراف أمنى مشدد ومرافقة سيارة الإسعاف والإطفاء وقوة أمنية لتأمينها تحسباً للطوارئ.



