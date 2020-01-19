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أخبار البلد

رئيس هيئة الأرصاد: خطة مسبقة لمواجهة الأزمات والكوارث المناخية

الأحد 19/يناير/2020 - 04:02 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
قال الدكتور هشام طاحون رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة تضع خطة واستعدادات مسبقة لمواجهة الأزمات والكوارث المناخية المختلفة، التي تتزامن مع حلول فصل الشتاء والتغيرات المناخية المحتملة.

وأوضح هشام طاحون، في تصريحات صحفية على هامش جولة تفقدية، للطيار محمد منار عنبة وزير الطيران، ونائبه الطيار منتصر مناع، لهيئة الأرصاد، اليوم الأحد، أن الهيئة استحدثت أفضل المعدات والأجهزة في مجال رصد التنبؤات الجوية قبل حدوثها.

واستعرض رئيس هيئة الأرصاد الجوية، الوضع الحالى لمختلف النشاطات والخدمات التى تقدمها الهيئة فى مجال رصد الظواهر المناخية وتقلبات الطقس والإنذارات والتنبؤات المبكرة بالامطار والسيول وطرق مواجهتها، وأيضا خطة التطوير المستقبلية للهيئة من حيث الأجهزة والمعدات التى تضاهى مستويات الرصد العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية حصلت على عدد من الشهادات  فى مجالات إدارة الجودة ISO 9001:2015 ، وجودة البيئة ISO 14001:2015، والسلامة والصحة المهنيةISO 45001:2018 ، والتدريب ISO   29990:2010 بما يتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية ( WMO  ICAO: ).

ويذكر أن الهيئة تضم شبكة كبيرة من محطات الرصد الجوى المتنوعة تصل إلى أكثر من مائة محطة رصد موزعة على أنحاء الجمهورية؛ وتقوم الهيئة بعدة خدمات لمختلف قطاعات الدولة تتمثل فى تنبؤات الطيران، والتنبؤات العامة الجوية اليومية، وخدمات الأرصاد الجوية للملاحة البحرية، وخدمات الأرصاد الجوية للقوات المسلحة، إضافة إلى خدماتها في مجال البيئة ومجال الزراعة والرى والموارد المائية ، فضلًا عن خدماتها لمراكز البحوث والتغيرات المناخية.

كما تضم الهيئة مركز القاهرة الإقليمى للتدريب والمعتمد من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الذى يقوم بتأهيل وتدريب العاملين فى مجال الأرصاد الجوية على المستوى الإقليمي والفتوى.

وتأتي زيارة الطيار محمد منار عنبة، لهيئة الأرصاد الجوية، فى إطار الزيارات الميدانية الهامة التى بدأها الوزير لمتابعة سير العمل والوقوف على أخر المستجدات بمختلف الهيئات والشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى.
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