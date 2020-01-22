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أخبار العالم

تحذيرات .. كائن بحري سام يغزو شواطئ سلطنة عُمان

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:28 ص
كائن بحري سام
كائن بحري سام
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ميس رضا
حذرت وزارة الزراعة والثروة السمكية بسلطنة عُمان، من أن سواحل السلطنة في محافظة ظفار تشهد خلال الفترة الحالية من شهر يناير خاصة المنطقة الواقعة بين شاطئ المغسيل في ولاية صلالة وشاطئ ولاية طاقة ظاهرة نادرة وهي انتشار أعداد كبيرة من كائن بحري سام شبيه بقنديل البحر المسمى بـ” رجل الحرب البرتغالي ” أو  الزجاجة الزرقاء وهو من النوع  المنتشر في المحيط الهندي – الهادئ.

وأفاد مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار التابع لوزارة الزراعة والثروة السمكية أنه تم تسجيل انتشار هذا الكائن لأول مرة في السلطنة في حالة نادرة الحدوث .

وأوضح،  أن باحثين قاموا بجمع عينات من هذا الكائن بهدف تصنيفه والذي تبين أنه من النوع الأقل سمية من نوعٍ آخر ينتشر في المحيط الأطلسي، ويتم التفريق بين النوعين عبر المقارنة بين الأحجام والشكل الخارجي إذ أن النوع المنتشر حاليًا في السلطنة ذو أحجام صغيرة مقارنةً بأحجام النوع الموجود في المحيط الأطلسي، فهو شفاف يميل للزُّرقة مع وجود مجس واحد فقط لصيد الفريسة أسفل الكيس الهوائي بينما يتميز النوع الأخر بالأطلسى بحجم أكبر يبلغ ضعف النوع الأول ويكون ذا ألوان متعددة بين الوردي والأزرق والأرجواني مع وجود عدد أكثر من المجسمات أسفل الكيس الهوائي.

وقد تسبب لدغة ” رجل الحرب البرتغالي ” للمحيط الهندي-الهادئ ألمًا شديدًا مع حصول بعض المضاعفات الصحية الخفيفة إلى المتوسطة كحدوث جروح على الجلد واحمرار وهرش وقد تزيد المضاعفات لدى الأطفال وكبار السن وذوي المناعة الضعيفة.

ودعا المركز إلى أخذ الحذر عند السباحة أو ارتياد الشواطئ في المنطقة المذكورة أو أي منطقة أخرى تتم ملاحظة تواجده بها إذ قد يتعرض السابح للدغ من الكائن بواسطة مجساته الطويلة (يبلغ متوسط طولها 1.5م) في البحر نظرا لصغر حجمه (متوسط طول الكيس الهوائي 3سم) وصعوبة ملاحظة وجوده في الماء خاصة مع انتشار هذا الكائن بحجم أصغر.

وأشار المركز أنه بالنسبة للتعامل في حالة اللدغ والإصابة يمكن اتباع تعليمات معينة تتمثل في غسل مكان الإصابة بماء البحر فقط بالماء العذب أو الخل وعدم فرك المنطقة المصابة ويكون الغسل بصب ماء البحر على مكان الإصابة ثم إزالة أية عوالق من الكائن على المنطقة المصابة باستخدام ملقط أو قفاز وعند زيادة المضاعفات يتوجب التوجه مباشرة إلى أقرب مركز صحي في أسرع فرصة ممكنة .. كما يمكن استخدام ماء دافئ (40 درجة مئوية) قبل التوجه إلى المركز الصحي إن أمكن لتخفيف الألم.

إضافة إلى ذلك يجب تجنب السباحة في شواطئ محافظة ظفار خلال الفترة الحالية خاصة في المنطقة الواقعة بين شاطئ المغسيل وشاطئ ولاية طاقة حتى تتلاشى ازدهار شبيه قنديل البحر كما يتوجب الخروج من البحر في حال السباحة عند مشاهدة هذا الكائن وعدم لمسه مباشرة إذ تتسبب لدغة هذا الكائن في حدوث مضاعفات شديدة .
تحذيرات .. كائن بحري سام يغزو شواطئ سلطنة عُمان
تحذيرات .. كائن بحري سام يغزو شواطئ سلطنة عُمان
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