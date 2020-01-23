فيديو نادر للزعيم عادل إمام

نشر المخرج رامي إمام، ابن الفنان عادل إمام، مقطع فيديو نادر للزعيم، من لقاء تلفزيوني، من خلال حسابه الشخصي عبر موقع "إنستجرام" عبر خاصية "story".





وقال عادل امام، في الفيديو: "انا بحب التمثيل جدا مبعرفش اشتغل شغلانه تانية مع اني المفروض ابقي مهندس زراعي لكن أنا بحب التمثيل جدا".





وعلى صعيد آخر أعلن المخرج رامي إمام الانتهاء من تصوير مسلسل "فالنتينو"، ليبدأ مرحلة "المونتاج"، استعدادا لعرضه فى موسم دراما رمضان المقبل.





ويجسد الزعيم ضمن أحداث مسلسل "فالنتينو"، دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.





ويشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.