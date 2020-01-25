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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 25 -1 - 2020

السبت 25/يناير/2020 - 08:51 ص
الفاكهة والخضروات
الفاكهة والخضروات
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هاجر إبراهيم
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات، اليوم السبت 25 – 1- 2020، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر

الطماطم: 5 جنيهات
البطاطس: 5 جنيهات
الخيار: 7 جنيهات
البسلة : 12 جنيهًا
الجزر: 3.5 جنيه
البصل: 6.5 جنيه
الفاصوليا :12 جنيها
الكابوتشى : 3.5 جنيه

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

البرتقال : 7.5 جنيهات
جوافة: 7.5 جنيهات
الموز : 10 جنيهات
الفراولة : 12 جنيهًا
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