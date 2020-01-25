129 سنة حديقة حيوان.. قصة جوهرة التاج التي تباهي بها الخديوي توفيق أمام العالم

قبل افتتاح قناة السويس عام 1868 وفي عهد الخديوي إسماعيل، قرر خديوي مصر إنشاء مجموعة من المعالم الكبرى التي يتباهى بها أمام وفود العالم المشاركة في حفل افتتاح القناة، والتي تنوعت ما بين قصور كبرى وكباري مساحات ومسطحات خضراء لاستقبال ضيوف مصر، حتى كان من بين ما خطط له إنشاء أكبر حديقة حيوان في أفريقيا والشرق الأوسط.
حلم الخديوي إسماعيل في إنشاء حديقة الحيوان وإن كان اكتمل لا أنه لم يسعفه العمر لرؤية اكتمال هذا الحلم، حيث حكم البلاد في الفترة من 1863 حتى 1878 في حين لم تكتمل عملية إنشاء حديقة الحيوان ويتم افتتاحها رسميا في 25 يناير 1891 في عهد الخديوي توفيق.
حديقة الحيوان والتي كانت في بدايتها كحديقة نباتية تحوي مجموعة من أندر النباتات والصبارات في العالم، حتى تحولت بعدها مباشرة إلى أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول وأقدم حدائق الحيوانات في إفريقيا، حتى أنها سميت بـ "جوهرة التاج لحدائق الحيوان في إفريقيا"، وتباهى بها الخديوي توفيق أمام العالم بسبب روعة تصميمها وجمالها وما حوته من نباتات وحيوانات نادرة.
الحديقة التي أقيمت في بدايتها على مساحة 50 فدانا، والتي توسعت فيما بعد حتى بلغت مساحتها 80 فدانا، احتوت في بدايتها على 6 آلاف حيوان كان من بينها 175 من الأنواع النادرة ما بين تماسيح وأبقار وحشية وغيرها، والتي خلقت لحديقة الحيوان بالجيزة تلك المكانة الكبيرة بين حدائق الحيوان على مستوى العالم.
لم تتوقف الحديقة منذ افتتاحها من التحديث والتطوير فقد أنشئ فيها الكك الياباني، والذي بمثابة متحف صغير يحوي بعض المقتنيات والصور الفوتوغرافية لحديقة الحيوان قديما وحديثا والذي تم إنشاؤه في عهد الملك فؤاد عام 1924 تزامنا مع زيارة ولي عهد اليابان لمصر، بجانب المكتبة العلمية الموجودة بالحديقة والتي تم إنشاؤها عام 1909.
وعلى مدار تاريخها كانت حديقة حيوان الجيزة، قبلة ومزارا لجميع الفئات العمرية من مختلف أنحاء مصر، والتي توافد عليها الزوار من مختلف دول العالم لمشاهدته ما تحويه تلك الحديقة التي اشتهرت باسم "جوهرة التاج لحدائق الحيوان في إفريقيا"، وقبلة للرحلات المدرسية لطلاب المدارس من مختلف المحافظات.
مكانة حديقة الحيوان بالجيزة جعلتها معرضا ضخما للحياة البرية الأفريقية، وبها الكثير من الأنواع من الحيوانات والطيور التي انقرضت الآن في مصر. ومن بين هذه الكبش الأروى، الماعز الجبلى، والغزال المصري.
ونظرا لمكانتها فلم تغب حديقة الحيوان عن عن الأفلام السينمائية المصرية، حيث ارتبط اسمها بأسماء أفلام مثل إسماعيل ياسين في حديقة الحيوانات الذي تم إنتاجه عام 1957، كما دارت أحداث فيلم آخر الرجال المحترمين لنور الشريف وبوسي داخل حديقة الحيوانات، لتخلد كل تلك الأعمال دور حديقة الحيوان الترفيهي في حياة المصريين.