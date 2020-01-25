129 سنة حديقة حيوان.. قصة جوهرة التاج التي تباهي بها الخديوي توفيق أمام العالم

قبل افتتاح قناة السويس عام 1868 وفي عهد الخديوي إسماعيل، قرر خديوي مصر إنشاء مجموعة من المعالم الكبرى التي

بها

وفود العالم المشاركة في حفل افتتاح القناة، والتي تنوعت ما بين قصور كبرى وكباري مساحات ومسطحات خضراء لاستقبال ضيوف مصر، حتى كان من بين ما خطط له

في أفريقيا والشرق الأوسط.

يتباهىأمامإنشاء