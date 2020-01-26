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تكنولوجيا

بسبب فيروس كورونا.. هواوي تؤجل مؤتمرها السنوى للمطورين

الأحد 26/يناير/2020 - 03:01 ص
بسبب فيروس كورونا..
بسبب فيروس كورونا.. هواوى تؤجل مؤتمرها السنوى للمطورين
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ندى على
ذكر موقع  Tech Times أن شركة هواوى الصينية قررت تأجيل مؤتمر مطورى الشركة 2020 الذى كان من المقرر عقده في شهر فبراير المقبل إلى شهر مارس، وذلك بسبب فيروس كورونا الذى انتشر بشكل كبير في عدد من الدول.

وقررت الشركة تأجيل مؤتمرها للحفاظ على هيئة موظفيها بسبب انتشار الفيروس في أنحاء متفرقة من الصين، حيث كان سيتم عقد المؤتمر في 11 و12 من شهر فبراير 2020 وتم تأجليه إلى يومى 27 و 28  من مارس. 

ومؤتمر مطورى هواوى هو مؤتمر تعقده الشركة كل عام للإعلان عن منتجاتها وأجهزتها الجديدة في السوق، بالإضافة إلى خطط الشركة ومبيعاتها وأرباحها.

وتقوم السلطات الصينية باتخاذ عدة اجراءات لمنع انتشار الفيروس والحد من التكدس والازدحام في المواصلات العامة، بالإضافة إلى أنه قد تم غلق المكاتب الحكومية في أكثر من 10 مدن. 

وانتشر الفيروس في عدد من الدول حول العالم من بينها تايوان واليابان وتايلاند وفيتنام وكوريا الجنوبية، وأصيب أكثر من 800 شخص حول العالم، بالإضافة إلى أن الصين اغلقت جزء من سور الصين العظيم.




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