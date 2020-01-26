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محافظات

بدء التشغيل التجريبي لمشروع توسعة الكورنيش الغربي في سوهاج

الأحد 26/يناير/2020 - 11:22 ص
توسعة الكورنيش الغربي
توسعة الكورنيش الغربي في سوهاج
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خالد رياض

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن بدء التشغيل التجريبي لمشروع توسعة الكورنيش الغربي بمدينة سوهاج بطول 1200 متر، وعرض 24.5 متر، في المسافة من أمام مديرية التربية والتعليم، وحتى نفق الشهيد اللواء نبيل فراج "النفق القبلي"، بتكلفة إجمالية 184 مليون جنيه، وذلك بالتزامن مع أعياد الشرطة و25 يناير.

وأوضح المحافظ أن توسعة الكورنيش الغربي مشروع حيوي وسياحي مهم لأبناء المحافظة، وأحد المشروعات التي ستوفر العديد من فرص العمل، لافتا إلى أن المشروع صادفته بعض المعوقات وتوقف لفترة طويلة، حتى تم الانتهاء من رفع كفاءة وقدرة شبكة مياه الشرب، والصرف الصحي، والبنية التحتية، وجميع المرافق، لاستيعاب التوسعات السكانية المستقبلية.

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وأشار المحافظ إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن متابعة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، وحل جميع المشكلات التي تواجه سرعة التنفيذ والانتهاء من تلك المشروعات، والتى كان من أهمها مشروع توسعة الكورنيش الغربي، لما يمثله كشريان مروري حيوي لأهالي سوهاج، حتى يشعر المواطن بالتحسن الفعلي في الخدمات المقدمة له على أرض الواقع.


وأضاف "الفقي" أن المواطنين بسوهاج قد تحملوا كثيرا أعباء العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية خلال الفترات الماضية، لافتا إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستحمل مفاجآت سارة لهم بشأن تلك المشروعات.

بدء التشغيل التجريبي لمشروع توسعة الكورنيش الغربي في سوهاج
بدء التشغيل التجريبي لمشروع توسعة الكورنيش الغربي في سوهاج
بدء التشغيل التجريبي لمشروع توسعة الكورنيش الغربي في سوهاج
بدء التشغيل التجريبي لمشروع توسعة الكورنيش الغربي في سوهاج
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