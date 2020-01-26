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محافظات

قلب عين شمس .. النعام سكن فيها الفراعنة وضمت أكبر مزارع في مصر.. صور

الأحد 26/يناير/2020 - 07:04 ص
منطقة النعام عام
منطقة النعام عام 1900
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عبد العزيز جمال
تقع منطقة النعام في عين شمس بالقرب من حلمية الزيتون، وسميت بهذا الاسم لانها كانت تحتوي على أكبر مزارع للنعام في مصر .

النعام كانت قديما منطقة صحراوية وكان يعسكر بها الجيش الانجليزى، ولكن بعد ثورة 52 أصبحت ثكنات للجيش المصرى وتم إنشاء مدرسة إعدادية ومركز شباب ومعهد تأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة.

كان عمال المزارع في النعام، يلونون بيض النعام بالرسومات الفرعونية، ويصنع من الريش هوايات ثم بيعها للسياح القادمين لزيارة مسلة المطرية.

وتضم منطقة النعام مدرسة ابن خلدون الثانوية والكلية التكنولوجية وكلية الهندسة جامعة حلوان.

وكانت بها فيلا الشيخ الإمام محمد عبده وسمى بعد ذلك الشارع بإسمه وتعتبر منطقة اثرية مهمة فيوجد بها الكثير من الآثار الفرعونية المدفونة بها لانها كان يسكن بها الفراعنة قديمًا.

قلب عين شمس .. النعام سكن فيها الفراعنة وضمت أكبر مزارع في مصر.. صور
قلب عين شمس .. النعام سكن فيها الفراعنة وضمت أكبر مزارع في مصر.. صور
قلب عين شمس .. النعام سكن فيها الفراعنة وضمت أكبر مزارع في مصر.. صور
قلب عين شمس .. النعام سكن فيها الفراعنة وضمت أكبر مزارع في مصر.. صور
قلب عين شمس .. النعام سكن فيها الفراعنة وضمت أكبر مزارع في مصر.. صور
قلب عين شمس .. النعام سكن فيها الفراعنة وضمت أكبر مزارع في مصر.. صور
قلب عين شمس .. النعام سكن فيها الفراعنة وضمت أكبر مزارع في مصر.. صور
قلب عين شمس .. النعام سكن فيها الفراعنة وضمت أكبر مزارع في مصر.. صور
قلب عين شمس .. النعام سكن فيها الفراعنة وضمت أكبر مزارع في مصر.. صور
قلب عين شمس .. النعام سكن فيها الفراعنة وضمت أكبر مزارع في مصر.. صور
قلب عين شمس .. النعام سكن فيها الفراعنة وضمت أكبر مزارع في مصر.. صور
قلب عين شمس .. النعام سكن فيها الفراعنة وضمت أكبر مزارع في مصر.. صور
قلب عين شمس .. النعام سكن فيها الفراعنة وضمت أكبر مزارع في مصر.. صور
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