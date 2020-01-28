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تعليم

ورشة عمل لفريق المصورين بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:01 ص
.ورشة عمل لفريق المصورين
.ورشة عمل لفريق المصورين بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس
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حسام الفقي
نظمت كلية التربية النوعية جامعة عين شمس ورشة عمل لشرح اسكربت الأزمة وكيفية تنفيذه، تناولت د. نها سعودى المدرس بقسم تكنولوجيا التعليم ومدير وحدة ادارة الازمات والكوارث بالكلية لفريق التصوير اسكربت الأزمة وأماكن تصويرها. 

تأتي الورشة تزامنا مع استعداد الكلية لتنفيذ سيناريو التعامل مع الأزمات فى حضور د. محمود حسن العطيفى مدير وحدة الجودة بالكلية، ود. عبدالرحمن شوقى مدير المركز الإعلامى للكلية.



يذكر ان كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس تسعتد لتقديم طلبا للاعتماد البرامجي التي أعقبها زيارة فريق من الدعم الفني بحضور د اسامة السيد مصطفى عميد الكلية والدكتورة سالي شبل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور عمرو خليل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  والدكتور محمود حسن العطيفي مدير وحدة الجودة بالكلية.
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