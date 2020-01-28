.ورشة عمل لفريق المصورين بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس

نظمت كلية التربية النوعية جامعة عين شمس ورشة عمل لشرح اسكربت الأزمة وكيفية تنفيذه، تناولت د. نها سعودى المدرس بقسم تكنولوجيا التعليم ومدير وحدة ادارة الازمات والكوارث بالكلية لفريق التصوير اسكربت الأزمة وأماكن تصويرها.





تأتي الورشة تزامنا مع استعداد الكلية لتنفيذ سيناريو التعامل مع الأزمات فى حضور د. محمود حسن العطيفى مدير وحدة الجودة بالكلية، ود. عبدالرحمن شوقى مدير المركز الإعلامى للكلية.











