إيطاليا والإكوادور تطالبان تركيا بوقف الحملة القمعية ضد الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان

طالبت دولة غانا، نظيرتها تركيا بالالتزام بجميع معاهدات حقوق الإنسان والاتفاقيات، خاصة اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأسرهم، كما أكدت ضرورة التوقف عن عمليات التعذيب فى تركيا.

وأوصت الأكوادور، تركيا على تعديل الصورة النمطية للمرأة التركية فى المجتمع التركى مع محاربة الاتجار بالبشر، فيما حثت بلغاريا تركيا على احترام حقوق الرأى والتعبير على الفضاء الإلكترونى وعلى أرض الواقع، وطالبت لبنان تركيا باحترام حقوق الأقليات واللاجئين داخل أراضيها.

أما أيسلندا فدانت القيود المفروضة على حرية الرأى والتعبير والتجمع السلمى، ونشر خطاب الكراهية فى تركيا، كما طالبت إيطاليا تركيا بوقف الحملة القمعية ضد الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، وطالبت دولة الكويت بمراجعة التشريعات التى تقيد حرية الرأى والتعبير بتركيا.

جاء ذلك خلال الدورة 35 للاستعراض الدورى الشامل لحالة حقوق فى تركيا أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

يخضع ملف حقوق الإنسان فى تركيا، اليوم الثلاثاء، للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وقدمت عدد من المنظمات الحقوقية تقارير حول الانتهاكات فى تركيا وجرائم أردوغان إلى مجلس حقوق الإنسان.