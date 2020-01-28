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أخبار العالم

جنون أردوغان يتواصل.. تركيا تهدد بمهاجمة الجيش السوري

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:55 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قسم الخارجي

واصلت تركيا تهديداتها الجنونية حيث حذرت الجيش السوري بأنها سترد على أي هجوم على نقاط مراقبتها في إدلب، بعد أن سيطرت القوات الحكومية السورية على أكبر معقل للمسلحين في المنطقة.

 

وزعمت وزارة الدفاع التركية، في بيان: "على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار يوم 12 يناير الحالي، إلا أن النظام السوري يواصل قتل مدنيين أبرياء، وتشريدهم بالعنف من بيوتهم في ظروف الشتاء، مما يهدد بكارثة إنسانية كبيرة في إدلب".

 

وأضافت الوزارة: "أي محاولة لتهديد أمن نقاط مراقبتنا العاملة بموجب اتفاقات الأستانة وسوتشي، سيتم التعامل معها بلا تردد، انطلاقا من حقوقنا الشرعية في الدفاع عن النفس".


وتمكن الجيش السوري، في وقت سابق من الثلاثاء، من إحكام السيطرة الكاملة على مدينة معرة النعمان، التي كانت تمثل المعقل الأكبر لمسلحي "هيئة تحرير الشام" وحلفائها جنوب إدلب، فيما حاصر نقطة مراقبة جديدة للقوات التركية في المنطقة.

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