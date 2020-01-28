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أخبار العالم

مصر تطالب تركيا بوقف انتهاكات حقوق الإنسان والتدخلات الخارجية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:19 م
مجلس حقوق الإنسان
مجلس حقوق الإنسان بجنيف
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قسم الخارجي

 خلال الاستعراض الدوري الشامل الخاص بملف حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة في جنيف، طالبت مصر تركيا، اليوم الثلاثاء، إلى وقف الدعم العسكري والسياسي لأطراف خارج حدودها.

 

وحسبما ذكرت صحيفة "زمان" التركية، طالبت توصية قدمتها مصر، دولة تركيا بـ “الامتناع عن القيام بأعمال خارج حدودها تسهم في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال الإنهاء الفوري لأي شكل من أشكال الدعم السياسي أو العسكري أو اللوجستي أو المالي في هذا الصدد”.

 

وفي توصية أخري دعت مصر، تركيا إلى “التنفيذ الفعال للخطط والاستراتيجيات لمكافحة الاتجار بالبشر وتوفير الرعاية والدعم اللازمين للضحايا، بما في ذلك من خلال إعادة التأهيل والاندماج الاجتماعي”.

 

كما أوصت تركيا بـ "مواصلة جهودها في تعزيز حقوق المرأة والطفل ، لا سيما مكافحة عمل الأطفال والعنف ضد كل من النساء والأطفال".

 

جاء ذلك في الوقت الذي هاجمت فيه الدول الأعضاء في المجلس السجل الحقوقي لتركيا، خصوصا في ظل حملة القمع التي يشنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد معارضيه، وذلك بعد مسرحية الانقلاب المزعومة ضده.

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