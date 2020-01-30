انطلاق الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. الأحد

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اجتماعا تنسيقيا بديوان عام المحافظة لمناقشة الاستعدادات لتنفيذ الموجه الـ 15 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة "حق الشعب" يوم الأحد القادم 2 فبراير 2020.





يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها.





جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله أبوالنجا مساعد مدير أمن قنا للأمن العام والعميد وليد البيلى سكرتير عام مساعد المحافظة والمقدم محمد المراغي رئيس قسم الرقابة الجنائية بالمديرية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورؤساء مجالس المدن التسعة ومسئولي ملف التقنيين.





وأكد محافظ قنا، على إزالة التعديات على الأراضي التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجان المختصة بعد الفحص والمعاينة.





وأشار الداودى، إلى أن إجمالي ما تم تنفيذه في الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة بنطاق المحافظة بلغ 349 حالة تعدٍ بالمباني على مساحة 139,715 متر مربع، إضافة إلى إزالة 192 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 813 فدانا.



