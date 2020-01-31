الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 48 ساعة القادمة.. فيديو

أكدت دكتورة إيمان شاكر وكيل مركز التحاليل الجوية والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد أنه يستمر الاستقرار في الأحوال الجوية والتي بدأت منذ حوالي أسبوع مؤكدة أن الطقس معتدل تماما على أغلب أنحاء الجمهورية.





وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر عبر قناة مصر الأولى، أن درجات الحرارة معتدلة خلال فترات النهار ولكنها مازالت شديدة البرودة خلال فترات المساء.





وتابعت وكيل مركز التحاليل الجوية والاستشعار عن بعد، أن الشبورة المائية تكون موجودة بالصباح الباكر وتزيد كثافتها من المسطحات المائية والطرق القريبة من المزروعات وننصح القيادة بهدوء على الطرق.





وأشارت وكيل مركز التحاليل الجوية إلى أنه سيكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والغربية للبلاد وبعض المناطق من الوجه البحري ولكنها ستكون غير مؤثرة على الإطلاق، مؤكدة أن الملاحة البحرية بالبحرين المتوسط والأحمر مستقرة وارتفاع الأمواج يكون من 2 متر إلى 2 متر ونصف.





وقالت وكيل مركز التحاليل الجوية والاستشعار عن بعد إن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام وسيستمر لمدة 48 ساعة القادمة.