منتخب مصر لـ الصالات يواجه أنجولا في ثاني جولات أمم أفريقيا

يلتقى فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة منتخب مصر لكرة الصالات مع نظيره منتخب أنجولا فى إطار الجولة الثانية ببطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا فى مدينة العيون المغربية والمؤهلة إلى مونديال ليتوانيا.
واكتسح فراعنة الصالات بقيادة هشام صالح نظيره منتخب غينيا فى المباراة التى جرت بينهما فى إطار الجولة الأولى بتسعة أهداف دون رد.
ويسعى منتخب فراعنة الصالات إلى تحقيق الفوز فى ثاني لقاءاته وتعزيز صدارة المجموعة الثانية والتأهل إلى الأدوار التالية فى بطولة أمم إفريقيا لكرة الصالات.
وضمت بعثة فراعنة الصالات كلا من: المعتز بالله سامي وأحمد عبد القادر وإبراهيم بوجي ومصطفى عيد وإبراهيم مجدي وعبده الاشول، وطارق حسن ومحمد عبد الحميد وخالد عبد الله، ومحمد سعيد وجمال عبد الناصر، ومحمود شوبير وعماد الفيل، ومؤمن حمدان.