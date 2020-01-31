غياب هازارد وبيل عن قائمة مباراة الريال ضد أتليتكو مدريد

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد، غدًا السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة 22 للدوري الإسباني.

وشهدت القائمة غياب الثنائي رودريجو جويس وجاريث بيل، إلى جانب إيدين هازارد، رغم مشاركته في تدريبات الفريق اليوم، وأشارت تقارير صحفية إلى إمكانية لحاقه بالديربي.

بينما عاد إيسكو وكاسيميرو وميليتاو لقائمة الميرينجي بعد استبعادهم في مباراة ريال سرقسطة بالكأس.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو في صدارة جدول الليجا، برصيد 46 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

: كورتوا - أريولا - ألتيوب

: كارفخال - ميليتاو - راموس - فاران - مارسيلو - ميندي

: كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - خاميس - إيسكو

: بنزيما - فاسكيز - يوفيتش - فينيسيوس





وجاءت قائمة الريال كالتالي:حراسة المرمىالدفاعالوسطالهجوم