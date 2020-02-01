30 ألفا للمرة الثانية.. أسعار بيجو peugeot تنخفض 60 ألف جنيه خلال أسبوع.. صور

ونستعرض أسعار بيجو اليوم، السبت، في مصر بعد تخفيضها مرة ثانية بقية 30 ألف جنيه ليصبح إجمالي التخفيض 60 ألف جنيه في أسبوع.





أسعار بيجو

بيجو 301

peugeot 301 تبدأ من 199.990 جنيه حتى 260.000 جنيه لأعلى فئة.





peugeot 508 2020

بيجو 508 فيس لفت peugeot 508 facelift تبدأ من 474.000 جنيه حتى 599.000 جنيه لأعلى فئة. بيجو 301peugeot 301 تبدأ من 199.990 جنيه حتى 260.000 جنيه لأعلى فئة.بيجو 508 فيس لفت peugeot 508 facelift تبدأ من 474.000 جنيه حتى 599.000 جنيه لأعلى فئة.





أسعار بيجو 3008 موديل 2020

بيجو 3008

peugeot 3008 تبدأ من 465.000 جنيه حتى 600.000 جنيه لأعلى فئة.



أسعار بيجو 2008 موديل 2020

بيجو 2008

peugeot 2008 بسعر 314.000 جنيه.



بيجو 5008 موديل 2020

بيجو 5008

peugeot 5008 تبدأ من 540.000 جنيه حتى 665.000 جنيه لأعلى فئة. بيجو 3008peugeot 3008 تبدأ من 465.000 جنيه حتى 600.000 جنيه لأعلى فئة.بيجو 2008peugeot 2008 بسعر 314.000 جنيه.بيجو 5008peugeot 5008 تبدأ من 540.000 جنيه حتى 665.000 جنيه لأعلى فئة.

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها اقتصادية»، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، خصوصا بعد تخفيض نيسان قشقاي وسيتروين .