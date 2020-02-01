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سيارات

30 ألفا للمرة الثانية.. أسعار بيجو peugeot تنخفض 60 ألف جنيه خلال أسبوع.. صور

السبت 01/فبراير/2020 - 01:05 م
بيجو 3008
بيجو 3008
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اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها اقتصادية»، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، خصوصا بعد تخفيض نيسان قشقاي وسيتروين .

ونستعرض أسعار بيجو اليوم، السبت، في مصر بعد تخفيضها مرة ثانية بقية 30 ألف جنيه ليصبح إجمالي التخفيض 60 ألف جنيه في أسبوع.

أسعار بيجو
بيجو 301
peugeot 301 تبدأ من 199.990 جنيه حتى 260.000 جنيه لأعلى فئة.
نتيجة بحث الصور عن بيجو 301

peugeot 508 2020
بيجو 508 فيس لفت peugeot 508 facelift تبدأ من 474.000 جنيه حتى 599.000 جنيه لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن بيجو 508
أسعار بيجو 3008 موديل 2020
بيجو 3008
peugeot 3008 تبدأ من 465.000 جنيه حتى 600.000 جنيه لأعلى فئة.
نتيجة بحث الصور عن بيجو 3008
أسعار بيجو 2008 موديل 2020
بيجو 2008
peugeot 2008 بسعر 314.000 جنيه.
نتيجة بحث الصور عن بيجو 2008
بيجو 5008 موديل 2020
بيجو 5008
peugeot 5008 تبدأ من 540.000 جنيه حتى 665.000 جنيه لأعلى فئة.
نتيجة بحث الصور عن بيجو 5008
30 ألفا للمرة الثانية.. أسعار بيجو peugeot تنخفض 60 ألف جنيه خلال أسبوع.. صور
30 ألفا للمرة الثانية.. أسعار بيجو peugeot تنخفض 60 ألف جنيه خلال أسبوع.. صور
30 ألفا للمرة الثانية.. أسعار بيجو peugeot تنخفض 60 ألف جنيه خلال أسبوع.. صور
30 ألفا للمرة الثانية.. أسعار بيجو peugeot تنخفض 60 ألف جنيه خلال أسبوع.. صور
30 ألفا للمرة الثانية.. أسعار بيجو peugeot تنخفض 60 ألف جنيه خلال أسبوع.. صور
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