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سيارات

أكثر السيارات الفارهة استيرادًا في مصر خلال 2019 .. صور

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:01 م
porsche taycan 2020
porsche taycan 2020
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اشرف عطية

بالرغم من تراجع المبيعات بشكل كبير خلال 2019 إلا أنه ارتفعت نسب استيراد السيارات الفاخرة  حسبما أعلنت جمارك الاسكندرية المنفذ الرئيسي لاستيراد السيارات في مصر، حيث أكد تقرير للجمارك أن مصر استوردت قرابة 10.080 ألف سيارة ملاكي فاخرة في 2019 بنمو
يزيد  104% عن عام 2018 الذي لم يسجل إلا استيراد قرابة 4927 سيارة فاخرة فقط. 


وجاء ترتيب السيارات الفاخرة المستوردة في مصر كالتالي :


1- مرسيدس  5369 سيارة

mercedes

2- BMW عدد 1456 سيارة


3- أودي 1003 سيارة

audi

4- فولفو 866 سيارة

volvo

5- لاندروفر  394 سيارة

land rover

6- بورشة 293 سيارة

porsche

7- ميني كوبر 293 سيارة

mini cooper

8- جاجوار 169 سيارة

jaguar

9- ألفاروميو 130 سيارة

alfa romeo

10- مازيراتي 16 سيارة

maserati

11- بنتلي 11 سيارة

bentley

12- أستون مارتن 4 سيارات.

aston martin

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