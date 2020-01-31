أكثر السيارات الفارهة استيرادًا في مصر خلال 2019 .. صور

بالرغم من تراجع المبيعات بشكل كبير خلال 2019 إلا أنه ارتفعت نسب استيراد السيارات الفاخرة حسبما أعلنت جمارك الاسكندرية المنفذ الرئيسي لاستيراد السيارات في مصر، حيث أكد تقرير للجمارك أن مصر استوردت قرابة 10.080 ألف سيارة ملاكي فاخرة في 2019 بنمو
يزيد 104% عن عام 2018 الذي لم يسجل إلا استيراد قرابة 4927 سيارة فاخرة فقط.
وجاء ترتيب السيارات الفاخرة المستوردة في مصر كالتالي :
1- مرسيدس 5369 سيارة
mercedes
2- BMW عدد 1456 سيارة
3- أودي 1003 سيارةaudi
4- فولفو 866 سيارةvolvo
5- لاندروفر 394 سيارةland rover
6- بورشة 293 سيارةporsche
7- ميني كوبر 293 سيارةmini cooper
8- جاجوار 169 سيارةjaguar
9- ألفاروميو 130 سيارةalfa romeo
10- مازيراتي 16 سيارةmaserati
11- بنتلي 11 سيارةbentley
12- أستون مارتن 4 سيارات.
aston martin