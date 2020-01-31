سيارات فاخرة للبيع في مزاد جمرك مطار القاهرة فبراير القادم.. صور

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية في مصر والمسئولة عن المزادات الحكومية عن بعض السيارات المعروضة للبيع في مزاد جمرك مطار القاهرة الدولي والمقرر انطلاقه في يوم 12 فبراير المقبلة، وأكدت الهيئة أن كراسة الشروط والمواصفات متاحة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي من شارع التحرير الدقي.
وسيتم البيع سيارة سيارة على حدى كل سيارة لوط ويمكن شراء سيارة واحدة فقط للإستخدام الشخصى بالبطاقة الشخصية وأكثر من سيارة الضريبية وثمن الكراسة 400 جنيه وتأمين دخول المزاد 10000 جنيه تسترد فى نفس اليوم إذا لم يتم الشراء، وفى حالة الترسية يتم سداد كامل الثمن أو 30 % من الثمن والباقى خلال أسبوعين.
ويقام المزاد الساعه 12 ظهرا بالنادى المصرى القاهرى بجوار حديقة الفسطاط بعين الصيرة القاهرة وشراء كراسة الشروط شرط من شروط دخول المزاد ويتم البيع بدون عموله ومبلغ الترسية هو المبلغ المدفوع.
وتشمل السيارات المتاحة في المزاد :
جي ام سي
gmc
هامرhummer
هيونداي النتراhyundai elantra
ميتسوبيشي أستروmitsubishi astron
بيجوpeugeot
مرسيدس 200200 mercedes
تويوتاtoyota
دودجdodge
لاندروفرland rover
كيا سبورتاجkia sportage
تويوتا برادوtoyota prado
أوديaudi
بي ام دبليوbmw
تويوتا كورولاtoyota corolla
فولكس فاجنvolkswagen
bmw x5