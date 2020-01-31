سيارات فاخرة للبيع في مزاد جمرك مطار القاهرة فبراير القادم.. صور

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية في مصر والمسئولة عن المزادات الحكومية عن بعض السيارات المعروضة للبيع في مزاد جمرك مطار القاهرة الدولي والمقرر انطلاقه في يوم 12 فبراير المقبلة، وأكدت الهيئة أن كراسة الشروط والمواصفات متاحة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي من شارع التحرير الدقي.





وسيتم البيع سيارة سيارة على حدى كل سيارة لوط ويمكن شراء سيارة واحدة فقط للإستخدام الشخصى بالبطاقة الشخصية وأكثر من سيارة الضريبية وثمن الكراسة 400 جنيه وتأمين دخول المزاد 10000 جنيه تسترد فى نفس اليوم إذا لم يتم الشراء، وفى حالة الترسية يتم سداد كامل الثمن أو 30 % من الثمن والباقى خلال أسبوعين .





ويقام المزاد الساعه 12 ظهرا بالنادى المصرى القاهرى بجوار حديقة الفسطاط بعين الصيرة القاهرة وشراء كراسة الشروط شرط من شروط دخول المزاد ويتم البيع بدون عموله ومبلغ الترسية هو المبلغ المدفوع.

وتشمل السيارات المتاحة في المزاد :

جي ام سي

gmc



هامر

hummer

هيونداي النترا

hyundai elantra

ميتسوبيشي أسترو

mitsubishi astron

بيجو

peugeot

مرسيدس 200

200 mercedes

تويوتا

toyota

دودج

dodge

لاندروفر

land rover

كيا سبورتاج

kia sportage

تويوتا برادو

toyota prado

أودي

audi

بي ام دبليو

bmw

تويوتا كورولا

toyota corolla

فولكس فاجن

volkswagen

bmw x5