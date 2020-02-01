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رياضة

العارضة تنقذ الزمالك من هدف أول لـ أول أغسطس بعد مرور ربع ساعة

السبت 01/فبراير/2020 - 03:19 م
مباراة الزمالك وأول
مباراة الزمالك وأول أغسطس
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يسرى غازى
سيطر التعادل السلبي على لقاء فريق الزمالك وأول أغسطس الأنجولي، وأنقذت العارضة الفارس الأبيض من تلقى شباكه هدف أول بعد مرور 15 دقيقة فى المباراة المقامة حاليا بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.


بدأ اللقاء باستحواذ أنجولي، ونجح محمد عبد السلام فى إبعاد إحدى الكرات فى الجبهة اليمنى إلى خارج الملعب وتسلم فى الدقيقة الثالثة كريم بامبو كرة سددها تمر إلى جوار حارس أول أغسطس.

وسدد فى الدقيقة الخامسة أحد لاعبى أول أغسطس كرة قوية بعدما راوغ محمد حسن مدافع الزمالك وتصطدم بالعارضة وتضيع فرصة هدف التقدم للفريق الأنجولي، واضطر حكم اللقاء الى إيقاف اللعب بعد شكوى محمد عواد من التألم فى قدمه وخضع إلى العلاج.

وتلقى عمر السعيد فى الدقيقة الثامنة كرة من ضربة ركنية سددها برأسه تمر إلى جوار مرمى المنافس وفشل فى الدقيقة الـ 11 فى اللحاق بإحدى الكرات الخطيرة وأمسك بها حارس أول أغسطس الأنجولي.

ودفع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب القلعة البيضاء بتشكيل ضم كلا من: محمد عواد في حراسة المرمى، وعبد الله جمعة ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وأحمد عيد في خط الدفاع، وأحمد سيد زيزو ومحمد حسن وإسلام جابر وكريم بامبو ومصطفى فتحي في خط الوسط، وعمر السعيد في خط الهجوم.
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العارضة تنقذ الزمالك من هدف أول لـ أول أغسطس بعد مرور ربع ساعة

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