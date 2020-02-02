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رياضة

خاص .. إكرامي الكبير مصدوم من قرار شريف .. وهذه أسباب رحيله عن الأهلي

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:48 م
شريف إكرامي
شريف إكرامي
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عمر سلامة
علق إكرامي الشحات حارس مرمى النادي الأهلي السابق والمنتخب المصري على إعلان أبنه شريف إكرامي الرحيل رسميًا عن النادي الأهلي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأعلن شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي عن رحيله عن القلعة الحمراء بعد نهاية الموسم الحالي بعد 23 عاما قضاها داخل جدران المارد الأحمر ومدافعًا عن مرماه.

وقال إكرامي الشحات في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" «فوجئت مثل الجميع بقرار شريف ولم أكن أتوقع ما قاله شريف بأى حال من الأحوال».

وأضاف: «أول من بلغني بقرار شريف هي حبيبة بنتي، من خلال إتصال هاتفي من إنجلترا، قالت لي فيه إن شريف سوف يترك النادي الأهلي نهاية العام الحالي».

وأردف: «لا أعلم خطوة شريف القادمة، و سأجلس معه للتحدث عن ما هو قادم، ولابد وأنه لديه أسباب قوية دفعته لأخذ هذا القرار»
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