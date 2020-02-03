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أخبار العالم

11 مصابا حتى الآن.. تأكيد إصابة شخصين بفيروس كورونا بالولايات المتحدة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:19 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تأكيد إصابة حالتين جديدتين بفيروس كورونا، المستجد، ليرتفع عدد الاصابات بها إلى 11 إصابة. 

وأعلن التلفزيون الصيني ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في إقليم هوبي إلى 360. 

وأضاف أن عدد الإصابات الجديدة ارتفع إلى 56 في إقليم هوبي الصيني، بسبب فيروس كورونا القاتل

وصرح أطباء من تايلاند أنهم نجحوا في علاج حالات شديدة من الإصابة بفيروس كورونا بمزيج من أدوية الإنفلونزا وفيروس مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وأظهرت النتائج الأولية تحسنا كبيرًا خلال 48 ساعة من بدء العلاج.

وبحسب قناة "دويتشه فيله"، قال الأطباء التايلانديون من مستشفى راجافيثي في بانكوك إن طريقة جديدة في علاج فيروس كورونا حسنت حالات عدد من المرضى تحت رعايتهم ومنهم امرأة صينية تبلغ من العمر 70 عامًا من مدينة ووهان أكدت التحاليل إصابتها بالفيروس قبل عشرة أيام. 

ويشمل العلاج مزيجًا من عقارين لمكافحة فيروس "اتش.إي.في" هما، لوبينافير وريتونافير إلى جانب جرعات كبيرة من عقار الإنفلونزا أوزيلتاميفير.
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