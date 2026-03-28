أحزاب: البيان المشترك لمجلسي النواب والشيوخ يعكس التماسك الوطني خلف القيادة السياسية في مواجهة التحديات الإقليمية

أكدت أحزاب سياسية أن البيان المشترك الصادر عن مجلسي النواب والشيوخ يعكس حالة التماسك الوطني والاصطفاف الكامل خلف القيادة السياسية في مواجهة التحديات الإقليمية المتسارعة.

وأوضحت الأحزاب - في تصريحات اليوم السبت - أن ما جاء في البيان يمثل ترجمة حقيقية لثوابت السياسة المصرية القائمة على حماية الأمن القومي العربي ودعم استقرار الدول الشقيقة.

وقال المهندس تامر الحبال القيادي بحزب مستقبل وطن إن البيان المشترك الصادر عن مجلسي النواب والشيوخ حمل رسائل حاسمة تؤكد أن مصر، قيادةً وشعبًا ومؤسسات، تقف صفًا واحدًا إلى جانب أشقائها في مواجهة أي تهديدات تمس استقرارهم أو سيادتهم.

وأضاف أن الإدانة القاطعة التي أعلنها المجلسان للاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي والأردن تمثل موقفًا مسؤولًا يجسد ثوابت السياسة المصرية الراسخة تجاه دعم الأمن القومي العربي، مشددًا على أن أمن الخليج العربي والأردن هو امتداد مباشر للأمن القومي المصري، ولا يمكن فصله بأي حال من الأحوال.

وأكد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الخارجية بالتحرك الفوري لدعم الدول العربية الشقيقة تعكس إدراكًا عميقًا لحساسية المرحلة وخطورة التصعيد الجاري في المنطقة.

وتابع أن التحركات المصرية، سواء على المستوى السياسي أو الدبلوماسي، تسهم في كشف زيف الادعاءات التي تروجها بعض الأطراف المغرضة للنيل من قوة العلاقات العربية، لافتًا إلى أن هذه المحاولات تستهدف بث الفرقة بين الشعوب العربية، وهو ما يتطلب مزيدًا من التكاتف والتنسيق المشترك للتصدي لها.

وفيما يتعلق بالتحذيرات الواردة في البيان بشأن التداعيات الاقتصادية، أوضح أن استهداف منطقة الخليج وممراتها الحيوية، يمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد العالمي وليس الإقليمي فقط، ما يستوجب تحركًا عربيًا ودوليًا عاجلًا للحفاظ على استقرار هذه الممرات الاستراتيجية.

وشدد على أن دعوة مجلسي النواب والشيوخ إلى بلورة ترتيبات إقليمية شاملة تعزز مفهوم الأمن الجماعي العربي تعد خطوة مهمة نحو بناء منظومة ردع حقيقية، قادرة على حماية مقدرات الشعوب العربية وصون سيادة دولها في مواجهة التحديات المتزايدة.

وأشار الحبال إلى أن مصر ستظل في طليعة الدول الداعمة لاستقرار المنطقة، وأن موقف البرلمان بغرفتيه يعكس إرادة شعبية واعية ترفض المساس بأمن الأشقاء، وتؤمن بأن وحدة الصف العربي هي السبيل الوحيد لعبور هذه المرحلة الدقيقة، ومنع الانزلاق إلى صراعات مفتوحة تهدد حاضر ومستقبل المنطقة بأكملها.



من جهته.. قال الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن البيان المشترك الصادر عن مجلسي النواب والشيوخ بشأن الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي والأردن يعكس موقف مصر الثابت والواضح تجاه أي تهديد لأمن واستقرار الأشقاء العرب.

وأكد أن أمن دول الخليج والأردن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن أي مساس بسيادتهم أو استقرارهم هو مساس مباشر بمصالح مصر العليا.

وأضاف أن هذا البيان يأتي في لحظة إقليمية دقيقة تشهد تصاعداً غير مسبوق للتوترات والتحديات الأمنية والسياسية، وهو يعكس إدراك مؤسسات الدولة المصرية لخطورة التطورات على استقرار المنطقة، حيث أن أي تصعيد محتمل لن يقتصر أثره على دول الخليج والأردن فحسب، بل سيمس استقرار الأمن العربي برمته، وقد يكون له تداعيات اقتصادية وسياسية كبيرة على المنطقة والعالم.

وشدد على أن موقف مصر لم يكن موقفاً شكلياً أو مجرد إعلان تضامن تقليدي، بل هو موقف نشط وفاعل، يقوده صانع القرار المصري على أعلى المستويات، من خلال التنسيق المباشر مع قادة الدول العربية الشقيقة لضمان الحفاظ على استقرار المنطقة ومنع أي محاولة للهيمنة أو فرض واقع بالقوة.

وأضاف أن توجيهات رئيس الجمهورية لوزارة الخارجية بالتعاون المباشر مع الأشقاء في الخليج والأردن؛ تؤكد أن مصر تتعامل مع هذه التطورات بكل حزم ومسؤولية، انطلاقاً من روابط تاريخية وشراكة استراتيجية ممتدة ومصير مشترك لا يقبل التجزئة.

وتابع أن البيان المشترك جاء ليؤكد أن مصر تدرك تماما خطورة ما يتم تداوله عبر بعض الحسابات المشبوهة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحاول بث الفرقة وزعزعة الثقة بين الأشقاء العرب.

وأكد أن هذا التضليل لن يثني مصر عن أداء دورها التاريخي في حماية الأمن القومي العربي، وأنه لا بد من مواجهة هذه المحاولات الممنهجة بالكشف عن زيفها وتفنيدها للرأي العام العربي والدولي.

من جهته.. قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إن البيان المشترك الصادر عن مجلسي النواب والشيوخ يعكس بوضوح حجم المسؤولية الوطنية التي تتحملها مؤسسات الدولة المصرية في التعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة.

وأضاف أن ما جاء في البيان يمثل ترجمة حقيقية لثوابت السياسة المصرية القائمة على حماية الأمن القومي العربي ودعم استقرار الدول الشقيقة.

وأوضح أن الإدانة القاطعة للاعتداءات التي طالت دول الخليج العربي والأردن تعكس موقفًا حاسمًا لا يقبل التأويل، مشيرًا إلى أن هذه التحركات العدائية تمثل تهديدًا مباشرًا لمنظومة الأمن الإقليمي، وتتطلب موقفًا عربيًا موحدًا يرتكز على التنسيق والتكامل في مواجهة مثل هذه التحديات المتصاعدة.

وتابع أن تأكيد البيان على أن أمن دول الخليج والأردن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري يعكس وعيًا استراتيجيًا عميقًا بطبيعة المرحلة، موضحًا أن الترابط بين الدول العربية لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية تفرضها التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة في ظل تصاعد التوترات.

وأكد أن التحرك المصري بقيادة القيادة السياسية يعكس رؤية متوازنة تجمع بين الحزم في الدفاع عن المصالح العربية، والتمسك بالحلول السياسية والدبلوماسية لتجنب الانزلاق نحو صراعات مفتوحة، مشددًا على أن مصر ستظل عنصر استقرار رئيسي في المنطقة، وقوة داعمة لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والسلام الإقليمي.



بدوره.. أكد النائب علاء الحديوي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن البيان المشترك الصادر عن مجلسي النواب والشيوخ يعكس بوضوح موقف الدولة المصرية الثابت والداعم لأشقائها في دول الخليج العربي والأردن، في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وأوضح أن إدانة مجلسي النواب والشيوخ للاعتداءات الإيرانية تمثل رسالة حاسمة برفض أي انتهاك لسيادة الدول العربية أو المساس بأمنها واستقرارها، مشددًا على أن هذه التحركات العدائية لا يمكن فصلها عن محاولات زعزعة استقرار المنطقة بأكملها، وهو ما يستدعي موقفًا عربيًا موحدًا وقويًا.

وأشار إلى أن تأكيد البيان على أن أمن الخليج العربي والأردن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، يعبر عن إدراك استراتيجي عميق لطبيعة التحديات الراهنة، ويؤكد أن مصر لن تتخلى عن دورها التاريخي في حماية الأمن العربي وصون استقرار المنطقة.

وأضاف أن إعلان مصر تضامنها الكامل وغير المشروط مع أشقائها، يعكس قوة العلاقات التاريخية والروابط المصيرية التي تجمعها بالدول العربية، مؤكدًا أن هذه المواقف تعزز من تماسك الجبهة العربية في مواجهة التهديدات المشتركة.

وثمّن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزارة الخارجية بالتحرك الفاعل لدعم الدول العربية الشقيقة، معتبرًا أن هذه التحركات تعكس وعيًا كاملًا بحساسية المرحلة وحرصًا على تغليب الحلول الدبلوماسية وتفادي الانزلاق إلى مزيد من التصعيد.

وشدد على أن التحركات المصرية النشطة على مختلف المستويات، تدحض بشكل قاطع ما تروج له بعض الجهات المغرضة من محاولات للنيل من العلاقات المصرية الخليجية، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لن تنجح في التأثير على متانة هذه الروابط التاريخية.

وحذر من التداعيات الاقتصادية الخطيرة لاستمرار التصعيد في منطقة الخليج العربي، خاصة فيما يتعلق بأمن الملاحة الدولية واستقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على اقتصادات المنطقة والعالم.

وأكد أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا لاستقرار المنطقة وستواصل دورها المحوري في تعزيز الأمن القومي العربي، مع التمسك بخيار الحلول السياسية والدبلوماسية كمسار أساسي لتسوية الأزمات، بما يحفظ مقدرات الشعوب ويجنبها ويلات الصراعات.

فيما أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن البيان المشترك الصادر عن مجلسي النواب والشيوخ يمثل موقفا حازما وواضحا يعكس التزام مصر الثابت بأمن واستقرار المنطقة العربية.

وقال إن البيان يظهر أعلى درجات الانسجام الشعبي والبرلماني خلف القيادة السياسية، تجاه أي تهديد لأمن واستقرار الأشقاء العرب، ويؤكد أن مصر اليوم تتحرك بإرادة موحدة وموقف جماعي يعكس التلاحم الوطني، مع تحويل التحديات الإقليمية إلى فرص لتعزيز الأمن والاستقرار العربي المشترك.

ولفت إلى أن البيان المشترك يأتي في ظل مرحلة إقليمية دقيقة تتصاعد فيها التوترات والتحديات الأمنية والسياسية بشكل غير مسبوق، مؤكدا أن مؤسسات الدولة المصرية تدرك تماما خطورة هذه التطورات على استقرار المنطقة وأن أي تصعيد محتمل لن يقتصر تأثيره على دول الخليج والأردن فقط، بل سيمس الأمن العربي بأسره، مع احتمال انعكاسات اقتصادية وسياسية واسعة على المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن البيان لا يقتصر على مجرد إدانة سياسية، بل يحمل في طياته رسالة ردع واضحة لكل من يسعى للمساس بأمن الدول العربية الشقيقة، مؤكدا أن البرلمان بمجلسيه يبعث برسالة قوية للعالم، مفادها أن مصر تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار المنطقة، وأن أي اعتداء أو تهديد للأشقاء سيواجه بموقف مصري موحد وحازم، يرتكز على الإرادة الوطنية الصلبة ومبادئ السيادة والكرامة العربية

وأوضح أن الرسالة الموجهة هي أن احترام السيادة الوطنية للبلدان العربية الركيزة الأساسية لأي استقرار إقليمي، وأن أي محاولات لتجاوز هذه الثوابت ستكون مصر على قدر المسؤولية في مواجهتها بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية والسياسية المتاحة، بما يضمن حماية الأمن القومي العربي وتعزيز التضامن الإقليمي .

وأضاف أن القاهرة ستظل داعما رئيسيا لاستقرار دول الخليج العربي ضمن منظومة الأمن القومي العربي الشامل، وأن هذا البيان يعكس رؤية استراتيجية واضحة تقوم على ترسيخ مفهوم الأمن الجماعي العربي من خلال ترتيبات إقليمية متينة وآليات عملية تحمي سيادة الدول وتحفظ مقدراتها، مع ضمان عدم فرض أي واقع قسري على أي دولة عربية، سواء بالتهديد أو بالضغط الخارجي.