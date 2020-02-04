الهيثم عشماوي: فكرة لعبة فيديو جيم حربية منذ 4 سنوات.. شاهد

قال الهيثم عشماوى مهندس كمبيوتر وصاحب لعبة فيديو جيم حربية إن فكرة اللعبة ولدت منذ حوالي 4 سنوات عند وضع خطة درامية فيليمة واستغرق الأمر سنة كاملة.

وأضاف الهيثم عشماوي خلال حواره ببرنامج "IN BOX" المذاع على فضائية "صدى البلد 2" أن تنفيذ اللعبة الإلكترونية "جيم الحربية" استغرق 3 سنوات للتنفيذ، واكتملت من حوالي 4 شهور.

وأشار مهندس كمبيوتر وصاحب فيديو جيم حربية إلى أنهم واجهوا العديد من التجارب والصعوبات الخاصة بـ الإمكانيات والأجهزة ولكنهم استطاعوا التغلب عليها.

وأوضح مهندس كمبيوتر وصاحب فيديو جيم حربية، أنهم بدأوا في تنفيذ لعبة إلكترونية فى البداية تسمى " نسر 73 "، وتعبر عن محاكاة حربية للحرب الحقيقية، ولكن التكاليف كانت عالية جدا فلم تكتمل الفكرة ، ومن ثم بدأنا من جديد فى لعبة إلكترونية أخرى ولكن تكلفتها أقل حتى نتمكن من الانتهاء منها .

كما أوضح من جانبه محمد عشماوي صاحب فيديو جيم حربية أن فكرة لعبه "جيم الحربية" قائمة على الذكاء الاصطناعي الذي تم تطويره الآن حتى وصل إلى قدرة عالية جدا من التحكم فى الحياة بالمستقبل .