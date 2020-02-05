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حوادث

إثبات النسب من الزنا.. محكمة النقض توضح هذه الحالة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:28 ص
اثبات النسب من الزنا
اثبات النسب من الزنا
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محمد عبدالله
شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المقامة أمامها أن إثبات النسب من الزنا يكون غير صحيح.


وأوضحت المحكمة أنه: "إذا كان ما استظهره الحكم لا ينبئ عن قيام زواج صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة بين الطاعنة والمطعون عليه مما يعتبر فراشا صحيحًا يثبت معه نسب الصغير إليه، فإن النعى عليه بمخالفة القانون فيما قرره من أن الولد المطلوب إثبات نسبه ابن للمطعون عليه من الزنا يكون على غير أساس".
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