38 مستوطنا و20 طالبا يهوديا يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

اقتحم 38 مستوطنا و20 طالبا يهوديا، اليوم، الخميس، ساحات المسجد الأقصى.





وأوضحت مديرية الأوقاف الإسلامية الفلسطينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن المستوطنين اقتحموا المسجد من باب المغاربة، وتجولوا في ساحات المسجد بشكل استفزازي بحماية شرطة الاحتلال.





وفي السياق ذاته.. نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حاجزا عسكريا مفاجئا في شارع نفق بلدة بدو المؤدي إلى 10 بلدات وقرى شمال غرب القدس.





وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها؛ ما أدى إلى إعاقة حركة تنقل المواطنين.