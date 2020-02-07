شاهد.. ماذا طلبت ملكة جمال روسيا من محمد صلاح

وقالت الطفلة المصرية "تيا" التي تبلغ من العمر 5 سنوات فقط، بفرحة شديدة: "أنا عايزة أقابل".

وتعد "تيا" أول طفلة مصرية وعربية تفوز بهذا اللقب لكونها تحمل أيضا الجنسية الروسية التي أخذتها عن طريق والدتها.

فازت بها خلال المسابقة التي أقامتها الحكومة الروسية لاختيار ملكة جمال الأطفال، وتم ترشيح بيا ضمن 350 طفلة على مستوى الدولة لتحصل على المركز الأول وتكون أول طفلة عربية تحصل على هذه الجائزة.

وخلال الأيام الماضية أصبحت تيا حديث الفضائيات ووسائل الإعلام الروسية، وموديل إعلانات تتهافت عليها كبرى الشركات بعد أن فازت بلقبجمال روسيا للأطفال والتي