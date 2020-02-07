شاهد.. ماذا طلبت ملكة جمال روسيا من محمد صلاح

طلبت الطفلة "تيا حمدي حسن"، الحاصلة على لقب ملكة جمال روسيا للاطفال، مقابلة النجم المصري محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي.
وقالت الطفلة المصرية "تيا" التي تبلغ من العمر 5 سنوات فقط، بفرحة شديدة: "أنا عايزة أقابل مو صلاح".
وتعد "تيا" أول طفلة مصرية وعربية تفوز بهذا اللقب لكونها تحمل أيضا الجنسية الروسية التي أخذتها عن طريق والدتها.
وخلال الأيام الماضية أصبحت تيا حديث الفضائيات ووسائل الإعلام الروسية، وموديل إعلانات تتهافت عليها كبرى الشركات بعد أن فازت بلقب ملكة جمال روسيا للأطفال والتي فازت بها خلال المسابقة التي أقامتها الحكومة الروسية لاختيار ملكة جمال الأطفال، وتم ترشيح بيا ضمن 350 طفلة على مستوى الدولة لتحصل على المركز الأول وتكون أول طفلة عربية تحصل على هذه الجائزة.
ويقول "حمدي حسن" والد الطفلة إنه هو ووالدتها الروسية اهتما بـ "تيا" منذ ولادتها وقاما بتدريبها علي المهارات المختلفة من لغة ومهارات ذكاء وتقليد وتمثيل.
الجدير بالذكر أن "تيا" تحمل الجنسيتين المصرية والروسية، ورغم عمرها الصغير حيث كانت تبلغ عاما ونصفا، لاحظ الوالدان قدرات تيا في اللغة الروسية ورقص الباليه وذاكرتها القوية.