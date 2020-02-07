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تكنولوجيا

فلتر العمر الجديد من إنستجرام يغضب المشاهير.. إليك كيفية الحصول عليها

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:00 م
how-old-do-I-look-filter
how-old-do-I-look-filter
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شيماء عبد المنعم
زعم فلتر من فلاتر موقع تبادل الصور الشهير إنستجرام "Instagram"، أنه يكشف عن العمر الذي تبدو عليه حقا عندما تلتقط صورا من خلاله.

ووفقا لما ذكره موقع "thesun" البريطاني، فإن بعض الناس ليسوا سعداء بنتائجهم، حيث وصفتها المطربة شيريل Cheryl  بأنها "قاسية للغاية" عندما أضاف المرشح 11 عاما إلى عمرها الحقيقي.

ويسمى الفلتر كم عمري الذي أبدو عليه "How old do I look?" و هى واحدة من أحدث القصص التي تستحوذ على Instagram Stories، للمشاهير ومستخدمي المنصة العاديين على حد سواء اكتشفوا أي من البشر هم يكونون، من شخصية ديزني أو أي شخصًا هم الأكثر شبها به.
 
وتعد الفلاتر أكثر متعة من الحقيقة العلمية، ولكن إذا كنت ترغب في تجربتها بنفسك، فيمكنك اتباع دليل خطوة بخطوة أدناه.

- كيفية استخدام فلتر إنستجرام "كم عمري الذي أبدو عليه؟": 
 
أولًا يجب عليك التأكد من أنك قمت بتحديث تطبيق Instagram الخاص بك وأنك تستخدم أحدث إصدار.

وبمجرد الانتهاء من ذلك، توجه إلى صفحة Instagram تسمى @ferdaysss .

وانقر فوق خيار الوجوه المبتسمة بين الأزرار الخاصة بالتغذية العامة والصور ذات العلامات.

ويمثل هذا الوجه المبتسم قسم الفلاتر ويظهر على صفحات الأشخاص الذين قاموا بإنشاء الفلاتر، يجب أن تشاهد لقطة ثابتة للفلتر والتي يمكنك النقر فوقها ثم النقر فوق "جربها".

وبمجرد النقر فوق هذا، يجب فتح الفلتر في الكاميرا الأمامية Instagram Story الخاصة بك، يمكنك أيضا تشغيل الكاميرا وتجربة الفلتر على شخص آخر.

وكل ما عليك هو الاستمرار في التسجيل ويجب أن يبدأ الفلتر في العمل، وفي النهاية يخمن عمرك، ثم احفظ الفيديو أو شاركه مع أصدقائك.

والخبر السار هو إذا كنت غير راض عن النتيجة، فحاول مرة أخرى ومن المحتمل أن تحصل على عمر مختلف في كل مرة.
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