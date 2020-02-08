أخبار البرلمان: روشتة لسداد ديون مصر وتوفير وظائف جديدة.. ومطالب بخفض سن المعاش لـ 60 عامًا في شهادات رد الجميل

البرلمان يقدم روشتة لتسديد ديون مصر وتوفير وظائف جديدة.. تفاصيل

أكد محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة أن تلتزم الحكومة بعدة نقاط؛ من أجل سداد جزء من ديون مصر، فضلا عن جذب شريحة أكبر من المستثمرين، إضافة إلى القضاء على نسبة البطالة.

برلماني يطالب بخفض سن المعاش في شهادات رد الجميل.. لهذا السبب

قال عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مقترح النائب سمير البطيخي، بشأن عمل شهادة ادخارية لأصحاب المعاشات فوق سن الـ60 عامًا، لمدة 10 سنوات، بفائدة 12% بحد أقصى 250 ألف جنيه سيكون له مردوده الايجابي بشروط.

رئيس النواب يتوجه إلى الأردن للمشاركة في مؤتمر الاتحاد العربي بشأن فلسطين

يغادر مساء اليوم الجمعة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في المؤتمر الثلاثين الطارئ للإتحاد البرلماني العربي لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية.

طارق رضوان يستعرض جهود البرلمان في دعم رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي

استعرض النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، جهود البرلمان علي مدار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ فبراير ٢٠١٩.

علاء عابد: فوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي تأكيدا لجهود الدولة في القارة

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن فوز مصر بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة 2020، 2022، في الانتخابات التي عقدت في أديس أبابا على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، يؤكد أن مصر تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز السلام والاستقرار في القارة الأفريقية.





لمواجهة الزيادة السكانية.. برلمانية عن تقليل الإنجاب: الناس فاهمة الدين غلط

أكدت النائبة اليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، على ضرورة الاعتماد على رجال الدين في خطة الدولة لضبط الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن الدين عامل مؤثر في هذا الملف "الناس فاهمة الدين غلط.. البعض يعتقد أن تقليل الانجاب مخالف لمشيئة الرب لكنه معتقد خاطئ يحتاج إلى تصحيح من قبل رجال الدين".

بعد إعلان زيادة موازنة الصحة.. برلماني يطالب برفع رواتب الأطباء

قال النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن بناء الإنسان يأتي ببناء قطاع الصحة أولا، وذلك لن يتم إلا بتوجيه دعم الدولة لهذا القطاع من خلال زيادة المخصصات المالية، مشيدا بتوجيهات رئيس الوزراء في هذا الشأن وإعلانه زيادة موازنة الصحة بنسبة 100%.

لمواجهة الزيادة السكانية.. برلماني يطالب بتفعيل دور الرائدات الريفيات

قال النائب عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان: إن الزيادة السكانية خطر يلتهم التنمية ويعوق النمو الاقتصادي، لذلك لابد من وضع خطة لمكافحة هذا الخطر قبل تفاقمه، مطالبة بسرعة إطلاق وتفعيل برنامج الحكومة للزيادة السكانية لمواجهة الأزمة

لا داعي للقلق.. نائبة توضح سبب عدم ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا في مصر

قالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، إن وقاية مصر من فيروس كورونا وعدم وجود أي إصابات بها عناية إلهية، مشيرةً إلى أنه لا داعي للقلق المتزايد بشأن فيروس كورونا، كما أشادت بجهود الدولة في الإجراءات الوقائية.