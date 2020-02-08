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فن

أخبار الفن | ابنة عمرو دياب تثير الجدل من داخل غرفتها.. أزمات نانسي عجرم تتوالى

السبت 08/فبراير/2020 - 05:01 م
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي: 

توفي صباح اليوم السبت 8 فبراير، والد المطرب الشعبي طارق الشيخ، إذ أعلن الأخير عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن وفاة والده ولم يكشف تفاصيل الجنازة والعزاء. 

نشرت جنا، ابنة الفنان عمرو دياب، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، ظهرت فيه داخل غرفتها، وهي تؤدي إحدى الأغنيات الأجنبية بصوتها، وتتفاعل مع متابعيها. 

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «صندوق الدنيا» للفنانة رانيا يوسف، البرومو الدعائي للفيلم المقرر طرحه بدور العرض السينمائي يوم 19 فبراير الجاري.

يقام عزاء والد المطرب الشعبى طارق الشيخ، مساء اليوم السبت فى شارع الشركات بميدان أبو العزم فى حي الشرابية بمحافظة القاهرة.

أرسل أشرف عبد العزيز محامي سارة الطباخ المالكة لشركة "ايرث برودكشن" والوكيل الحصري لكافة أعمال محمد الشرنوبي الفنية إنذارا علي يد محضر لـ محمد الشرنوبي طالبه فيه بسرعة تنفيذ قرارات اللجنة الثلاثية بغرفة صناعة السينما التي صدرت الأسبوع الماضي بعد دراسة متأنية للموضوع لمدة شهرين واستماعها للطرفين.

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصيرا عبر تطبيق إنستجرام، ظهر فيه الفنان محمد رمضان بحفل خاص مع الفنان مصطفى فهمي، وهما يرقصان على نغمات أغنية «نمبر وان»، في ظل تفاعل باقي حضور الحفل. 

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعد تصاعد الأزمات عليها في الفترة الأخيرة، بداية من أزمة مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، في فيلتها وبرصاص زوجها (فادي الهاشم) في القضية المعروفة بـ (قتيل الفيلا) والتي لا تزال رهن التحقيقات إلى الآن، مرورًا بالأزمة الجديدة حول اتهامها بسرقة لحن أغنية. 

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