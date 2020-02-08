AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

«نمبر وان».. محمد رمضان يرقص مع مصطفى فهمي في حفل خاص

السبت 08/فبراير/2020 - 03:55 م
محمد رمضان يرقص مع
محمد رمضان يرقص مع مصطفى فهمي
Advertisements
سعيد فراج
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصيرا عبر تطبيق إنستجرام، ظهر فيه الفنان محمد رمضان بحفل خاص مع الفنان مصطفى فهمي، وهما يرقصان على نغمات أغنية «نمبر وان»، في ظل تفاعل باقي حضور الحفل. 

وشهد الحفل حضور كوكبة من النجوم أيضًا، منهم «أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير والفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامى وشريف منير ونرمين الفقي»، وآخرون. 

من جهة أخرى، أطلق النجم محمد رمضان على قناته الرسمية بموقع YouTube الإعلان الدعائي الجديد من بطولته، وهو لصالح أحد أنواع مشروبات الطاقة.

ويواصل محمد رمضان تصوير مسلسله الجديد "البرنس"، الذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني 2020، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

ويشاركه البطولة نور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبد العزيز، وعبد العزيز مخيون، وريم سامي، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخي، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش.


View this post on Instagram

What beautiful evening ❤️❤️

A post shared by Najia Elawadi (@najia.elawadi) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إدوارد يحتفل ببدء تصوير مسلسل البرنس مع نجوم العمل.. شاهد

أحمد داش يتعرض لحادث.. ووالدته: رضينا بقضاء الله

من الحرم المكي .. روجينا تؤدي مناسك العمرة مع أشرف زكي وتهنئ متابعيها بالعام الجديد

بالحجاب والعباءة.. روجينا تشعل السوشيال ميديا

شاهد.. أحمد زاهر في كواليس البرنس

محمد رمضان يكشف كواليس إعلانه السابق مع فاندام

ترشيحاتنا

بعد شائعات ارتباطها.. أصالة تفاجئ جمهورها بـ لوك جديد

تقلب موازين اللعبة.. دراسة تفجر مفاجأة عن فيروس كورونا.. فيديو

وفاة أمريكي وياباني بفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية

هل ينتقل كورونا عن طريق الناموس والبعوض؟ مدير الحجر الصحي يجيب

حسن شحاتة الأقرب لخلافته.. جاريدو يضع شرطا تعجيزيا للرحيل عن النجم الساحلي

خبر صادم.. وسيلة جديدة قد تنقل عدوى كورونا

AdvertisementS

مارسنا الجنس في العربية.. كيف قتل سائق الجيزة عشيقته وألقاها في الصحراء بملابسها الداخلية؟

من داخل غرفتها.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بمقطع فيديو

عرايس في الجنة.. كمال وزوجته ماتوا بعد 60 يوم جواز.. جيرانهما: رائحة كريهة كشفت الواقعة بعد 4 أيام

فيديو مرعب يثير الجدل من شوارع ووهان بعد تفشي كورونا بالمدينة

محمد صلاح يرزق بمولودته الثانية "كيان".. ومصادر: عائلته تقيم عقيقة لأهل قرية نجريج

تقلب موازين اللعبة.. دراسة تفجر مفاجأة عن فيروس كورونا.. فيديو

كاف في ورطة بسبب ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

بلاغ لحبس محمد رمضان بسبب أغنية «بم بم»

تريند الفن | ابنة شقيق عادل إمام تخطف الأنظار.. تحذير محامية قتيل فيلا نانسي عجرم.. محاولة انتحار أسما شريف منير

سبب عدم دخول الملائكة بيتا فيه كلب؟ وكيف يقبض ملك الموت الأرواح مع وجود الكلاب؟ الإفتاء تجيب

من علامات يوم القيامة.. الإفتاء تحذر من آفة حرام شرعا منتشرة بين الناس

في ذكرى ميلاد شادية.. قصتها مع الرئيس السيسي في آخر أيام حياتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه.. سعر ومواصفات.. صور

تحول لـ خرابة.. سوق الجملة بطور سيناء مأوى للكلاب الضالة ومرعى للأغنام

بإطلالة جذابة.. زوجة يوسف الشريف تتألق في أحدث جلسة تصوير