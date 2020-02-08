«نمبر وان».. محمد رمضان يرقص مع مصطفى فهمي في حفل خاص

وشهد الحفل حضور كوكبة من النجوم أيضًا، منهم «أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير والفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامى وشريف منير ونرمين الفقي»، وآخرون.

من جهة أخرى، أطلق النجم محمد رمضان على قناته الرسمية بموقع YouTube الإعلان الدعائي الجديد من بطولته، وهو لصالح أحد أنواع مشروبات الطاقة.





ويواصل محمد رمضان تصوير مسلسله الجديد "البرنس"، الذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني 2020، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.





ويشاركه البطولة نور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبد العزيز، وعبد العزيز مخيون، وريم سامي، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخي، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش.