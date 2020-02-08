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فن

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لـ الشرنوبي من محامي سارة الطباخ

السبت 08/فبراير/2020 - 02:16 م
محمد الشرنوبي - سارة
محمد الشرنوبي - سارة الطباخ
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سعيد فراج
أرسل أشرف عبد العزيز محامي سارة الطباخ المالكة لشركة "ايرث برودكشن" والوكيل الحصري لكافة أعمال محمد الشرنوبي الفنية إنذارا علي يد محضر لـ محمد الشرنوبي طالبه فيه بسرعة تنفيذ قرارات اللجنة الثلاثية بغرفة صناعة السينما التي صدرت الأسبوع الماضي بعد دراسة متأنية للموضوع لمدة شهرين واستماعها للطرفين.

وأوضح المحامي في إنذاره أن اللجنة قررت أحقية المنتجة سارة الطباخ في كل تقدمت به للجنة، وطالبت الشرنوبي بضرورة تنفيذ التعاقد المبرم بينهما والا سيترتب علي عدم تنفيذه عقوبات عليه منها عدم تعامل المنتجين معه وعدم السماح بترخيص اي منتج سينمائي يشارك فيه. 

وطالب أشرف عبد العزيز في الإنذار الذي تسلمه الممثل القانوني عن الشرنوبي بـ4 طلبات كلها منبثقة من قرارات اللجنة الثلاثية وهي: 

- أولا: ضرورة تنفيذ عقد الاتفاق المبرم بين المنذرة سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي المبرم بتاريخ 1 / 9/ 2017.
- ثانيا: تسليم المنذرة توكيل يبيح لها التعاقد علي الأعمال الفنية كونها الوكيل الحصري لإدارة أعمال المنذر إليه.
- ثالثا: أن المنذرة صاحبة الحقوق الحصرية والمنفردة في إدارة أعماله وكذلك صاحبة الحق في الاستغلال المالي والتجاري لاعماله وفقا للعقد المبرم بينهما. 
- رابعا: في حالة مخالفة المنذر إليه قرارت اللجنة يمنع أعضاء الغرفة من المنتجين من التعامل معه وعدم قبول استمارة انتاج اي فيلم سينمائي يشارك فيه.
بالمستندات.. إنذار على يد محضر لـ الشرنوبي من محامي سارة الطباخ
بالمستندات.. إنذار على يد محضر لـ الشرنوبي من محامي سارة الطباخ
بالمستندات.. إنذار على يد محضر لـ الشرنوبي من محامي سارة الطباخ
بالمستندات.. إنذار على يد محضر لـ الشرنوبي من محامي سارة الطباخ
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