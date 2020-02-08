الموت يفجع المطرب الشعبي طارق الشيخ

توفي صباح اليوم السبت 8 فبراير، والد المطرب الشعبي طارق الشيخ، إذ أعلن الأخير عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن وفاة والده ولم يكشف تفاصيل الجنازة والعزاء.





وكتبت الصفحة الرسمية لـ طارق الشيخ، على فيسبوك، منشورًا جاء فيه: « لا حول الله ولا قوة إلا بالله توفي الآن والد الفنان طارق الشيخ نرجو الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة».



