جنوب سيناء تحصد 16 ميدالية في أولمبياد المحافظات الحدودية

حقق لاعبو محافظة جنوب سيناء إنجازًا رياضيًا لافتًا خلال النسخة السادسة من الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية، بعد حصدهم المراكز الأولى ومجموعة مميزة من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في عدد من الألعاب.

واقيمت البطولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وأعرب اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، عن فخره واعتزازه بما قدمه أبناء المحافظة من مستويات مشرفة، مؤكدًا أن هذا التفوق يعكس روح التحدي والعزيمة والإصرار التي يتمتع بها شباب سيناء، وقدرتهم على التميز والمنافسة بقوة في مختلف المحافل الرياضية.

وأوضح المحافظ أن رعاية الرئيس لهذا الحدث الرياضي تمثل رسالة دعم واضحة لأبناء المحافظات الحدودية، و تجسيدًا لحرص الدولة على اكتشاف المواهب وتنمية القدرات في شتى المجالات، لا سيما المجال الرياضي، مشيرًا إلى استمرار المحافظة في تقديم الدعم الكامل للمنظومة الرياضية، وتهيئة المناخ المناسب لإعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر ورفع رايتها عاليًا.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بدور الأسر في رعاية أبنائها وتنمية مهاراتهم الرياضية، مثمِّنًا الدور المحوري الذي قامت به مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء في تحقيق هذا الإنجاز، من خلال الإعداد المبكر للبعثة، وتنفيذ برامج تدريبية مكثفة، واختيار العناصر المتميزة فنيًا وبدنيًا، إلى جانب الإشراف الإداري والتنظيمي وتوفير الأجهزة الفنية المتخصصة، بما انعكس على ظهور اللاعبين بالمستوى المشرف وحصد هذا العدد من الميداليات، في ترجمة حقيقية لدعم وزارة الشباب والرياضة واهتمامها بتأهيل أبطال من أبناء المحافظات الحدودية.

وأسفرت منافسات الأولمبياد عن حصول أبطال جنوب سيناء على المركز الأول بإجمالي 4 ميداليات ذهبية في ألعاب:

السباحة الحرة بنين (ذهبيتان)،

كاراتيه كاتا جماعي بنات،

الكرة الطائرة بنين.

كما حصدت البعثة المركز الثاني بإجمالي 5 ميداليات فضية في:

سباحة باك بنين،

كاراتيه كاتا جماعي بنين،

كاراتيه كوميتيه بنين،

ألعاب القوى «وثب طويل» بنين،

كرة السلة بنات.

وفي المركز الثالث، نال لاعبو المحافظة 7 ميداليات برونزية في:

كاراتيه كوميتيه بنات،

خماسي قدم بنين،

تنس طاولة (ذوي الهمم)،

كرة قدم شاطئية بنين،

كرة سرعة بنات،

كرة طائرة شاطئية بنين،

كاراتيه كوميتيه بنين.

وضمّت بعثة جنوب سيناء المشاركة في اللقاء الختامي للأولمبياد 153 مشاركًا، ما بين لاعبين ولاعبات ومدربين وأجهزة إشرافية من مديرية الشباب والرياضة، في مشاركة عكست حجم الاهتمام برعاية النشء ودعم المواهب الرياضية بالمحافظة.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا لنجاح جهود الدولة في دعم أبناء المحافظات الحدودية، وحرص وزارة الشباب والرياضة على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف الأبطال في مختلف الألعاب.