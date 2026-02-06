قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يسجل هبوطا جديدا في أول تعاملات مساء اليوم 6-2-2026
بعد التعديل.. مباريات الزمالك في فبراير بـ الدوري والكأس والكونفدرالية
مفروضة علينا | تعليق غريب من مدرب الأهلي قبل مباراة شبيبة القبائل
كيف تستعلم عن فاتورة الإنترنت الأرضي وتسددها؟
نادٍ إنجليزي يقترب من خطف نجم ريال مدريد
مصر في قلب معرض عالمي للحاصلات الزراعية… 99 شركة تشارك في Fruit Logistica 2026 ببرلين
بولندا.. تحطم طائرة مسيرة مجهولة الهوية في قاعدة عسكرية
رحيل مكلف.. 3 خسائر كبرى قد تلاحق رونالدو | ماهي وجهته المقبلة؟
روبيو : سنضع معايير جديدة للدول النووية.. معاهدة ستارت غير مفيدة حاليا
الزهد في الدنيا يكون بـ6 أشياء رغم المال .. خطيب المسجد الحرام: بشرطين
تقليل ساعات الدراسة في رمضان .. أبرز مطالب أمهات مصر بالترم الثاني
استعدادا لشهر رمضان المعظم.. محافظ أسوان يتفقد 837 منشأة غذائية وسياحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جنوب سيناء تحصد 16 ميدالية في أولمبياد المحافظات الحدودية

أبطال جنوب سيناء للمحافظات الحدودية
أبطال جنوب سيناء للمحافظات الحدودية
ايمن محمد

حقق لاعبو محافظة جنوب سيناء إنجازًا رياضيًا لافتًا خلال النسخة السادسة من الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية، بعد حصدهم المراكز الأولى ومجموعة مميزة من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في عدد من الألعاب.

واقيمت البطولة تحت  رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 

وأعرب اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، عن فخره واعتزازه بما قدمه أبناء المحافظة من مستويات مشرفة، مؤكدًا أن هذا التفوق يعكس روح التحدي والعزيمة والإصرار التي يتمتع بها شباب سيناء، وقدرتهم على التميز والمنافسة بقوة في مختلف المحافل الرياضية.

وأوضح المحافظ أن رعاية  الرئيس لهذا الحدث الرياضي تمثل رسالة دعم واضحة لأبناء المحافظات الحدودية، و تجسيدًا لحرص الدولة على اكتشاف المواهب وتنمية القدرات في شتى المجالات، لا سيما المجال الرياضي، مشيرًا إلى استمرار المحافظة في تقديم الدعم الكامل للمنظومة الرياضية، وتهيئة المناخ المناسب لإعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر ورفع رايتها عاليًا.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بدور الأسر في رعاية أبنائها وتنمية مهاراتهم الرياضية، مثمِّنًا الدور المحوري الذي قامت به مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء في تحقيق هذا الإنجاز، من خلال الإعداد المبكر للبعثة، وتنفيذ برامج تدريبية مكثفة، واختيار العناصر المتميزة فنيًا وبدنيًا، إلى جانب الإشراف الإداري والتنظيمي وتوفير الأجهزة الفنية المتخصصة، بما انعكس على ظهور اللاعبين بالمستوى المشرف وحصد هذا العدد من الميداليات، في ترجمة حقيقية لدعم وزارة الشباب والرياضة واهتمامها بتأهيل أبطال من أبناء المحافظات الحدودية.

وأسفرت منافسات الأولمبياد عن حصول أبطال جنوب سيناء على المركز الأول بإجمالي 4 ميداليات ذهبية في ألعاب:

السباحة الحرة بنين (ذهبيتان)،

كاراتيه كاتا جماعي بنات،

الكرة الطائرة بنين.

كما حصدت البعثة المركز الثاني بإجمالي 5 ميداليات فضية في:

سباحة باك بنين،

كاراتيه كاتا جماعي بنين،

كاراتيه كوميتيه بنين،

ألعاب القوى «وثب طويل» بنين،

كرة السلة بنات.

وفي المركز الثالث، نال لاعبو المحافظة 7 ميداليات برونزية في:

كاراتيه كوميتيه بنات،

خماسي قدم بنين،

تنس طاولة (ذوي الهمم)،

كرة قدم شاطئية بنين،

كرة سرعة بنات،

كرة طائرة شاطئية بنين،

كاراتيه كوميتيه بنين.

وضمّت بعثة جنوب سيناء المشاركة في اللقاء الختامي للأولمبياد 153 مشاركًا، ما بين لاعبين ولاعبات ومدربين وأجهزة إشرافية من مديرية الشباب والرياضة، في مشاركة عكست حجم الاهتمام برعاية النشء ودعم المواهب الرياضية بالمحافظة.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا لنجاح جهود الدولة في دعم أبناء المحافظات الحدودية، وحرص وزارة الشباب والرياضة على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف الأبطال في مختلف الألعاب.

جنوب سيناء بطولة المحافظات الحدودية تحقيق ميداليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

البلوجر روح

القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

ماجد الجنيدي

لن أتنازل عن حقه.. والد الطفل ضحية التخدير يكشف تفاصيل صادمة عن آخر لحظات ابنه

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

قطع المياه

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026

ترشيحاتنا

ارشيفية

ابن بلده.. عامل أجنبي ينهي حياة آخر داخل مخبز بالهرم

المتهمين

نصبوا على المواطنين.. سقوط المتهمين بإدارة منصة STEP

اللافتات

حقيقة عدم وجود لافتات إرشادية بمحور جمال عبد الناصر

بالصور

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

روج أسود
روج أسود
روج أسود

نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد

اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية

فيديو

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد