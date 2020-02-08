رقم ضخم.. محافظ القاهرة يكشف عن عدد سكان العاصمة في ورشة عمل بـ أبو ظبي..فيديو

شارك اليوم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فى ورشة عمل منظمة المدن المنعقدة بأبو ظبى والتى عقدت تحت عنوان " كيف للحكومات المحلية والاقليمية تشكيل تكنولوجيا جديدة لمستقبل مجتمعاتهم"وهى الورشة التمهيدية للجلسة الإفتتاحية للدورة العاشرة للمؤتمر الحضرى العالمىUN Habitat التى ستعقد غدًا ويشارك فيها عدد كبير من دول العالم بالإضافة إلى 4 محافظات مصرية هى القاهرة والجيزة وجنوب سيناء وقنا.





وأشار المحافظ فى كلمته إلى أن عالمنا المعاصر يعيش فترة محورية هامة من التطور التكنولوجي المتسارع يمتد ويتوسع لتتشكل بيئة تقنية تتطور من خلالها بين المواطن و حكومته المحلية علاقات ومتطلبات جديدة تضع المزيد من المسئوليات للوفاء بتطلعات وتوقعات المواطنين وتحقيق رضاهم مؤكدًا أنه فى هذا الإطار التقنى الجديد لم يعد تقديم الخدمات العامة بشكل تكنولوجي رقمى من باب الرفاهية لكنه أصبح واجبًا القيام به والمبادرة إلى تطويره بهدف تحسين مستوى الخدمات العامة.





وأضاف محافظ القاهرة أن العاصمة التى يقطنها ما يقارب 10 ملايين مواطن تعاملت مع التطورات التكنولوجية بإيجابية حيث قامت بإنشاء المراكز التكنولوجية فى الأحياء لتقديم الخدمة للمواطنين بطريقة تساعد على سرعة الأداء وتقليل التعامل المباشر فى مكان الخدمة بالإضافة إلى الحد من المخالفات والتجاوزات وإهدار الوقت.





وأكد المحافظ أن العاصمة كانت سباقة بين كافة محافظات الجمهورية فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تطبيق الشمول المالى والتحول الرقمي والدفع الالكترونى بما يحقق التيسير والسرعة للمواطنين فى عملية دفع رسوم الخدمات وخاصةً تلك الشرائح من المواطنين التي لا تتعامل مع المؤسسات المصرفية سعيًا لدمج كافة المعاملات المالية فى هذه المنظومة بحلول عام 2030.





وأضاف المحافظ أن الشباب هم الشريحة الأكبر فى ديموغرافية محافظة القاهرة بما يحقق سرعة الإنتقال إلى الاساليب الحديثة مشيرًا إلى أنه يتم تدريب الموظفين القائمين على تقديم هذه الخدمات الإلكترونية من خلال الصفحات المتخصصة على شبكات الإنترنت والتفاعل مع شكاوى المواطنين وتعليقاتهم و الحرص على نشر الردود والمتابعة بشكل يومى وتعزيز التفاعل مع عدد أكبر من المواطنين لتأسيس نمط أكثر إيجابية فى التفاعل بين المحافظة والمواطنين.





وتستضيف أبوظبي الدورة العاشرة للمنتدى الحضرى العالمى Habitat Un فى الفترة من 8 ـــ 13 فبراير الجارى ويشارك فيها عدد كبير من دول العالم، والمنتدى هو أحد أكثر الفعاليات المعنية بالتحديات الحضرية شمولًا وهذا يجعله – إلى جانب المشاركة الكبيرة – من مؤتمرات الأمم المتحدة الفريدة من نوعها.





ويهدف المنتدى إلى رفع الوعي بشأن التوسع الحضري المستدام بين الأطراف المعنية والجهات المختلفة، وتحسين المعرفة العامة بشأن التطور الحضري المستدام من خلال نقاشات شاملة مفتوحة وتبادل الدروس المستفادة لأفضل الممارسات والسياسات الجديدة، وزيادة التنسيق والتعاون بين المدن لتعزيز التوسع الحضري المستدام.



