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رياضة

وزير الرياضة ورئيس الأوليمبية يجتمعان مع اللجنة المؤقتة للكرة الطائرة

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 06:57 م
صدى البلد
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ريهام بكير
عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية اجتماعًا مع بعض أعضاء اللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة برئاسة الدكتور سامح إسماعيل حمدى وعضوية كل من عبد المعطى محمد إبراهيم ونادية رشوان عطية وسامي محمد إبراهيم وأيمن خليفة بدوى وأحمد حاتم البنا وإيهاب عزمى .

وشدد وزير الرياضة خلال الاجتماع على ضرورة قيام اللجنة المؤقتة والمقرر قيامها بإدارة الاتحاد بالتنسيق والتوصل المستمر مع الوزارة ومع اللجنة الأوليمبية المصرية بوضع خطة تنفيذية وفق منهجية علمية مدروسة لإعادة كرة الطائرة المصرية إلى منصات التتويج القارية والعالمية، والعمل على معالجة أوجه القصور المالى والإدارى الموجود بمنظومة كرة الطائرة لتحقيق قدر من الاستقرار وتهيئة الأجواء لوضع كرة الطائرة المصرية على الطريق الصحيح من خلال لم شمل أسرة الكرة الطائرة في مصر وضبط المسابقات الخاصة بها بما يصب في النهاية في صالح كافة المنتخبات المصرية ومشاركاتها في مختلف المنافسات القارية والعالمية.

ومن المقرر أن يصدر قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بتشكيل اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة شئون الاتحاد المصرى للكرة الطائرة بعد استيفاء كافة الإجراءات والضوابط القانونية والإدارية لتبدأ عملها من 15 مارس 2020 وتنتهى بنهاية الدورة الأوليمبية طوكيو 2020 لتشرف بعد ذلك على إجراء العملية الانتخابية لانتخاب مجلس إدارة جديد .

وتضمن القرار أيضًا تشكيل لجنة مالية من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية لفحص كافة الأمور المالية للاتحاد منذ استلام اللجنة المؤقتة لأمور الاتحاد ولمدة عشرة أيام لترفع تقريرًا تفصيليًا بالوضع المالى للاتحاد.
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